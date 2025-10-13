γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΑΝΗΣ

Οι απειλές , για στρατιωτική επίλυση των διαφορών, όπως αυτές διατυπώθηκαν σε συνέντευξη στο τουρκικό κρατικό δίκτυο TRT από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, και η επαπειλούμενη πλεύση του παμπάλαιου σκαριού («Piri Reis») αποδεικνύουν ένα μόνο πράγμα: ότι η Αγκυρα έχει νεύρα. Και όταν οι γείτονες νευριάζουν, είναι γνωστό πια σε ολόκληρο τον κόσμο ότι αντιδρούν με «τσαμπουκά». Εχουν τη βεβαιότητα πως στην Ελλάδα οι τακτικές εκφοβισμού είναι αποτελεσματικές και έτσι, σχεδόν πάντα, στα δύσκολα αναλαμβάνει ένας από τους υπουργούς να κομίσει το μήνυμα: «Προσέξτε, γιατί έχουμε στρατό». Το μήνυμα λαμβάνεται από τους εγχώριους ερντογανολάγνους και μεταφέρεται, σε μορφή τίτλων, παντού. Είναι αυτοί που βλέπουν συνεχείς νίκες της Αγκυρας και εξηγούν πως ο ικανότατος Τούρκος Πρόεδρος διδάσκει εξωτερική πολιτική στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ωραία ιστορία, με δράκους και αμανέδες.

Βεβαίως, ακριβώς επειδή οικοδομούνται καριέρες με τη διασπορά του φόβου, μερικές φορές δυσκολευόμαστε να διαβάσουμε την πραγματικότητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την προπαγάνδα του αμανέ. Πρόσφατο παράδειγμα, όπως ακριβώς το αφηγήθηκε τηλεοπτικά (στο ΟΝΕ) πριν από μερικούς μήνες ο επίτιμος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Μιλτιάδης Στεφανής. «Θυμάστε ένα πρωινό», αφηγήθηκε ο κ. Στεφανής, «όταν οι Τούρκοι είχαν σηκώσει έξι οπλισμένα F-16, τα οποία πετούσαν νοτίως της Κρήτης. Και τότε ακούγονταν κάτι αγωνιώδεις φωνές. Τα F-16 επέστρεψαν στην Τουρκία και η Αγκυρα έκανε στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. μια παράσταση λέγοντας ότι οι Ελληνες ενεργοποίησαν το πυραυλικό σύστημα S-300 και μας έχουν εγκλωβίσει από την Κρήτη. Τι ήταν; Τα ραντάρ των Rafale, πάνω από την Εύβοια». Επομένως, καλό το παραμύθι της ατρόμητης Τουρκίας. Και έχει δράκο. Και αμανέ…