γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΑΝΗΣ

Δεν ήταν οι (περίπου) 50 ημέρες της εξέγερσης που άλλαξαν τον κόσμο. Ωστόσο, τα συμπεράσματα από τα μπλόκα είναι σημαντικά. 1ον) Η πολιτεία ενεργεί στον δικό της χρόνο, όπως η παλιά διαφήμιση για ένα ουίσκι σε νότια πολιτεία των ΗΠΑ, όπου ο παραγωγός περιμένει για μήνες να ωριμάσει το προϊόν του. Μπορεί οι αγροτοκτηνοτρόφοι να προειδοποιούσαν από τον περασμένο Μάιο ότι θα κατέβουν σε κινητοποιήσεις τον χειμώνα αν δεν ενισχυθούν εγκαίρως, όμως στο κράτος «έπεσαν από τα σύννεφα»! 2ον) Ενα νοσηρό Δημόσιο απορρυθμίζει εύκολα και μια οργανωμένη ιδιωτική εταιρεία, όπως έγινε με τον τεχνικό σύμβουλο στις δεσμεύσεις των λογαριασμών από τον ΕΛΓΑ, υπονομεύοντας τον διάλογο των αγροτών με την κυβέρνηση. 3ον) Σε μια ύψιστη μορφή αυτοτιμωρίας, η κυβέρνηση, προσπαθώντας να ανοίξει τα μπλόκα πριν από τις γιορτές, τα «κλείδωσε» το επίμαχο δεκαπενθήμερο, με αποτέλεσμα να υποφέρουν οι τοπικές οικονομίες των χειμερινών προορισμών! Από την άλλη, οι αγρότες έδειξαν ότι παραμένουν δέσμιοι της παλαιολιθικής αντίληψης των «ομήρων» (όσο δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα, το πληρώνει η υπόλοιπη κοινωνία) και βέβαια αποδείχθηκε ξανά ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις πολύχρωμες κομματικές γραμμές. Οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι η εποχή του «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» με τα βρεγμένα βαμβάκια είναι παρελθόν. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι και μέλλον…