γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΑΝΗΣ

Το 2026 φαίνεται να είναι έτος καταλύτης. Θα κατανοήσουμε όλοι μαζί ότι η κλεψιά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ειδικά όταν δηλώνεις, με το αφμ σου, 3.000 στρέμματα στον θεσσαλικό κάμπο και ζεις στην σκιά του Ψηλορείτη. Θα αντιληφθούμε επίσης, ότι τα χρονίζοντα προβλήματα του κράτους, που τα θεωρούμε άλυτα, χρειάζονται σταθερή πολιτική βούληση. Όλοι αυτοί οι τύποι που στριμώχνονται σε μητρώα και κομματικά γραφεία για να τους επιλέξουν, ως διοικητές, διευθυντές και τμηματάρχες στο Δημόσιο, θα διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει πλέον χώρος για λαμογιές και ημετεροιλίκια. Τα «στελέχη» με το τσαλακωμένο σακάκι που ψάχνουν, πρώτη ημέρα στο γραφείο, να συνεννοηθούν με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» αποτελούν το τελευταίο ανθεκτικό ανάχωμα «Μαυρογυαλουρισμού» και απέχθειας στην νομιμότητα. Καμία υποχρέωση δεν έχει κανένα κράτος, να τοποθετεί αυτής της ποιότητας στελέχη οπουδήποτε στο Δημόσιο. Ούτε να κάνει μετεγγραφές από τους «προηγούμενους» τους μεσάζοντες κομματάρχες οι οποίοι έπαιζαν όλα τα λεφτά τους στο πράσινο και τώρα ποντάρουν στο μπλε. Κανείς δεν τους χρωστάει τίποτα και θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους, ότι αυτοί πρέπει να «κουβαληθούν» (ακόμα και με βίαιη προσαγωγή) στο κοινοβούλιο να απαντήσουν στις ερωτήσεις όλων των βουλευτών της επιτροπής. Αλλιώς κανείς δεν θα πιστέψει τίποτα…