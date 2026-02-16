γράφει ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος

Διεθνολόγος

Η συνάντηση του Ελληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο δεν συνοδεύτηκε ούτε από εντυπωσιακές ανακοινώσεις ούτε από μετατοπίσεις θέσεων εκ μέρους οποιασδήποτε πλευράς. Και αυτό, για όσους προσεγγίζουν τα ελληνοτουρκικά με ρεαλισμό, αποτελεί στοιχείο σταθερότητας: οι δύο ηγέτες προσήλθαν στη συνάντηση με πλήρη επίγνωση των πάγιων και δημοσίως διατυπωμένων θέσεών τους. Καμία πλευρά δεν μετακινήθηκε από τις βασικές γραμμές της ούτε φυσικά υπήρχε τέτοια προσδοκία. Η συνάντηση, λοιπόν, δεν είχε ως αντικείμενο την άμεση επίλυση σύνθετων διαφορών δεκαετιών. Είχε ως στόχο τη διαχείριση της συγκυρίας. Και αυτή η διαχείριση είχε σαφές περιεχόμενο.

• Πρώτον, τη διατήρηση ενός ελεγχόμενου επιπέδου έντασης στο διμερές πεδίο. Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έχει δείξει ότι η όξυνση -ακόμη και σε επίπεδο ρητορικής- μπορεί να δημιουργήσει δυναμικές κλιμάκωσης που δύσκολα αναστρέφονται.

• Δεύτερον, τη διασφάλιση ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν θα καταστούν πεδίο παρέμβασης τρίτων σε μια περίοδο διεθνούς ρευστότητας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη σκιά της ανησυχίας ότι μια ενδεχόμενη αναταραχή στην περιοχή θα μπορούσε να ενεργοποιήσει απρόβλεπτες εξωτερικές παρεμβάσεις, ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ. Καμία από τις δύο χώρες δεν επιθυμεί, στην παρούσα συγκυρία, να δει μια διμερή ένταση να εντάσσεται σε ευρύτερα γεωστρατηγικά παίγνια, τα οποία δεν θα ελέγχει πλήρως.

Υπό αυτή την έννοια, Αθήνα και Αγκυρα εμφανίζονται να συγκλίνουν σε έναν πρακτικό στόχο: την αποτροπή μιας ανεξέλεγκτης κρίσης που θα οδηγούσε σε διαμεσολαβητική εμπλοκή των ΗΠΑ. Η στρατηγική αυτονομία, στην παρούσα συγκυρία, ακόμη και μέσα σε συνθήκες διαφωνίας, αποτελεί ασφαλέστερη επιλογή από μια εξωτερική «διαχείριση» των διαφορών.

Εάν επιχειρήσει κάποιος να αποδεσμεύσει τη συζήτηση από την επικαιρική ένταση και να τη δει υπό το πρίσμα της στρατηγικής διάρκειας, τότε το ερώτημα που τίθεται δεν είναι αν θα υπάρξει μία ακόμη συνάντηση κορυφής ή ένας ακόμη κύκλος διερευνητικών επαφών. Το πραγματικό στοίχημα της Ελλάδας είναι αν μπορεί να αναστρέψει τη δυναμική του τουρκικού αναθεωρητισμού.

Μετά τα γεγονότα της Κύπρου το 1974 -και ιδίως με την αυξανόμενη σημασία των θαλάσσιων ζωνών και των ενεργειακών πόρων- η Τουρκία εισήλθε σε μια φάση συστηματικής παραγωγής «νέων διαφορών». Οι τρεις κλασικές για την Τουρκία εκκρεμότητες της προ του 1974 περιόδου -μειονότητα, υφαλοκρηπίδα, αποστρατιωτικοποίηση- δεν παρέμειναν σταθερές. Πολλαπλασιάστηκαν.

Σταδιακά προστέθηκαν νέες αξιώσεις: η σύνδεση της αποστρατιωτικοποίησης με την ίδια την κυριότητα των νησιών, η θεωρία των «γκρίζων ζωνών» και η αμφισβήτηση της κυριότητας δεκάδων -κατά καιρούς 204- ελληνικών νησιών και νησίδων, η ανάπτυξη του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» ως οιωνός γεωπολιτικού υποδείγματος ανακατανομής θαλάσσιων χώρων, η αμφισβήτηση της ελληνικής περιοχής ευθύνης σε ζητήματα έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο κ.ά. Πρόκειται για μια μεθοδική στρατηγική διεύρυνσης της ατζέντας, ώστε το πλαίσιο να μετατοπίζεται διαρκώς προς όφελος της Αγκυρας.

Απέναντι σε αυτή τη δυναμική, η ελληνική επιλογή που αποκρυσταλλώθηκε επί μακρόν σε αυτό που αποκαλέστηκε «δόγμα της ακινησίας», της αποφυγής θεματολογικής διεύρυνσης και της εμμονής στο ένα και μόνο νομικό ζήτημα, είχε τη δική της λογική: να μη νομιμοποιηθεί καμία νέα τουρκική αξίωση μέσω της διαπραγματευτικής της αναγνώρισης. Ομως η ακινησία δεν απέτρεψε την παραγωγή νέων διεκδικήσεων. Ο αναθεωρητισμός δεν χρειάζεται συναίνεση για να αναπτυχθεί, αλλά αρκούν η ανοχή του διεθνούς περιβάλλοντος και η απουσία κόστους.

Τα τελευταία χρονιά η Ελλάδα μετακινείται από τη στρατηγική της απλής άρνησης σε μια στρατηγική ενεργητικής διαμόρφωσης συσχετισμών, αφού έγινε αντιληπτό ότι η αντιστροφή του αναθεωρητισμού δεν επιτυγχάνεται με ρητορική, αλλά με μεταβολή των δεδομένων ισχύος.

• Πρώτη προϋπόθεση είναι η διαρκής ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος. Οχι ως αυτοσκοπός, αλλά ως όρος αξιοπιστίας. Η αποτροπή αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο. Προϋποθέτει στρατιωτική επάρκεια, τεχνολογική αναβάθμιση και διαλειτουργικότητα με συμμάχους.

• Δεύτερη προϋπόθεση είναι η οικονομική ισχύς. Χωρίς ισχυρή οικονομία δεν υπάρχει στρατηγική αυτονομία. Η επανατοποθέτηση της Ελλάδας ως οικονομικού και ενεργειακού κόμβου στα Βαλκάνια είναι κρίσιμη. Η διείσδυση ελληνικών επιχειρήσεων, η διασύνδεση υποδομών, η μετατροπή της χώρας σε πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης δημιουργούν πλέγμα συμφερόντων που λειτουργεί αποτρεπτικά.

• Τρίτη διάσταση είναι η δημιουργία κοινών συμφερόντων με ισχυρούς δρώντες. Η ενεργειακή σύμπραξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η εισαγωγή αμερικανικού LNG στην ανατολική Μεσόγειο, η ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης σε κόμβο στρατηγικής σημασίας και η προοπτική σιδηροδρομικής διασύνδεσης Αλεξανδρούπολης – Οδησσού ως εναλλακτικής διαδρομής έναντι των Στενών, δεν είναι απλώς οικονομικά έργα. Είναι γεωπολιτικές παρεμβάσεις που μεταβάλλουν τον χάρτη.

• Τέταρτη και εξίσου κρίσιμη παράμετρος είναι η συγκρότηση ενός ισχυρού τοπικού συστήματος ασφάλειας με την Κύπρο και το Ισραήλ. Η τριμερής συνεργασία δεν πρέπει να περιορίζεται σε δηλώσεις προθέσεων. Οφείλει να αποκτήσει βάθος: ενεργειακό, εμπορικό, τεχνολογικό, αμυντικό. Η συγκυρία κατά την οποία το Ισραήλ διατηρεί επιβαρυμένες σχέσεις με την Τουρκία, ιδίως λόγω των εξελίξεων στη Συρία, δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίας. Η αξιοποίησή του απαιτεί σοβαρότητα και συνέπεια.

Η αντιστροφή του αναθεωρητισμού δεν σημαίνει επιθετικότητα. Σημαίνει αναδιάταξη του πλαισίου μέσα στο οποίο κινείται ο αναθεωρητής. Οταν το κόστος υπερβαίνει το όφελος, όταν οι συσχετισμοί καθίστανται δυσμενείς, όταν τα περιφερειακά δίκτυα συνεργασίας αποκτούν πυκνότητα, τότε ο αναθεωρητισμός περιορίζεται.

Η Ελλάδα, λοιπόν, δεν έχει πλέον την πολυτέλεια ούτε της αδράνειας ούτε της ρητορικής αυταρέσκειας. Εχει, όμως, τη δυνατότητα να μετατρέψει τη γεωγραφία της σε στρατηγικό πλεονέκτημα και να επανακαθορίσει τους όρους του παιγνίου. Η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων δείχνει ότι οι σταθερές δεν αλλάζουν εύκολα. Αλλά αλλάζουν όταν μεταβληθούν οι συσχετισμοί ισχύος και όταν το διεθνές περιβάλλον αντιληφθεί ποιος λειτουργεί ως δύναμη σταθερότητας.

Το στοίχημα, συνεπώς, δεν είναι να πειστεί η Τουρκία να εγκαταλείψει αυτοβούλως τον αναθεωρητισμό της. Το στοίχημα είναι να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα καθιστούν τον αναθεωρητισμό μη βιώσιμη επιλογή. Και αυτό είναι έργο στρατηγικής διάρκειας, όχι συγκυριακής διαχείρισης.