γράφει ο Γιάννης Βαληνάκης

Καθηγητής, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet στο ΕΚΠΑ και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών

Η «αποστειρωμένη ατμόσφαιρα» που χαρακτήριζε τη δημόσια εμφάνιση των ηγετών Κυριάκου Μητσοτάκη – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αγκυρα παρουσιάζεται ως επιτυχής διαχείριση των διμερών σχέσεων με βάση τον στρατηγικά μινιμαλιστικό (αλλά εσωτερικά βολικό) στόχο για «ήρεμα νερά». Ωστόσο, το μάλλον πρόσκαιρο «φιλί της ζωής» στη Διακήρυξη των Αθηνών παραπέμπει ξανά την επίλυση του κρίσιμου προβλήματος (τουρκικός αναθεωρητισμός) στο δυσοίωνο μέλλον. Γι’ αυτό, αντί του εφησυχαστικού αφηγήματος, επείγει ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης της συμμετοχής μας στην Ε.Ε. και του ενεργειακού ενδιαφέροντος των ΗΠΑ.

Ο αντικειμενικός απολογισμός της Διακήρυξης των Αθηνών διαψεύδει τις φρούδες ελπίδες των εμπνευστών της. Οι ίδιοι ομολογούν πλέον ότι ούτε η προσφυγή στη Χάγη μπορεί να ευοδωθεί ούτε ο πολιτικός διάλογος περιόρισε την τουρκική διεκδικητικότητα. Πενιχρά ήταν και τα αποτελέσματα της θετικής ατζέντας, με το διμερές εμπόριο να παραμένει σχεδόν σταθερό περί τα 5,5 δισ., μακριά από τον στόχο των 10 δισ. Το ίδιο αναποτελεσματικά αποδείχθηκαν και τα ΜΟΕ που αναγγέλθηκαν το 2023: ένα εξ αυτών προέβλεπε μικρότερες σε διάρκεια και έκταση NAVTEX, αλλά η Τουρκία έπραξε το ακριβώς αντίθετο παρατείνοντάς την επ’ αόριστον… Εξ ου και σιωπηρά εγκαταλείφθηκαν, ενώ οι νέες «συμφωνίες» περιορίστηκαν σε «δηλώσεις προθέσεων» της τελευταίας στιγμής. Ολα αυτά εν μέσω επιδείνωσης του διμερούς συσχετισμού ισχύος, ως αποτέλεσμα των διπλωματικών και στρατιωτικών αλμάτων που πραγματοποιεί η γείτων σε σχέση με τα (συγκριτικά ανεπαρκή) ελληνικά βήματα.

Η επικοινωνιακή υπερπροβολή τριτευόντων θεμάτων συσκοτίζει τα πρωτεύοντα/ουσιαστικά, όπως η απειλή «βέτο» της Τουρκίας σε κάθε ελληνική δραστηριότητα πέρα από τα 6 ν.μ. Προκαλεί π.χ. εντύπωση ότι οι δυο ηγέτες δεσμεύθηκαν στην Κοινή Δήλωση (παρ. 2) για «μηχανισμούς επικοινωνίας» (προσυνεννόησης) προς «εξάλειψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης» για «αποφυγή κλιμάκωσης» και «κινδύνων» (δηλ. τουρκικής αντίδρασης). Ως τέτοιες, όμως, η Τουρκία εννοεί την άσκηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων πέραν των 6 ν.μ. σε «μη οριοθετημένες» θάλασσες (Αιγαίο, νότια Κρήτη, ανατολική Μεσόγειο). Θεωρεί δηλαδή ότι η θαλάσσια έρευνα και χωροταξία, τα πάρκα, η πόντιση καλωδίων/αγωγών κ.λπ. εφεξής θα αναλαμβάνονται μόνο ύστερα από αμοιβαία συνεννόηση «σε όλα τα επίπεδα».

Αντιθέτως, θετική (αλλά απαρατήρητη) υπήρξε η σημαντική εθνική επιτυχία της υπογραφής Ερντογάν κάτω από την αναφορά (για τη βίζα) σε «ελληνικά νησιά». Εξίσου θετική -αν και καθ’ υπερβολή- η υπενθύμιση στον Ερντογάν του casus belli («Καιρός να αρθεί κάθε απειλή στις σχέσεις μας»). Είναι όμως αξιοπερίεργο το γεγονός ότι ούτε η Ντόρα Μπακογιάννη θυμάται πως την περίοδο 2004-09 δεν θέταμε απλά το θέμα της τουρκικής απειλής, αλλά επιτύχαμε και την υιοθέτηση της ελληνικής θέσης από την Ε.Ε. ως «διεθνή υποχρέωση» της Τουρκίας. Ενδεικτικά, τον Δεκέμβριο του 2008 η ίδια επέμεινε (και πέτυχε) το κάλεσμα του Συμβουλίου της Ε.Ε. προς την Τουρκία «να απέχει από κάθε είδος απειλής, πηγή προστριβών ή πράξεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών». Δεν ήταν επομένως η «πρώτη φορά» που τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα στη γείτονα και προφανώς ασκείται ισχυρότερη πίεση όταν υιοθετείται η θέση μας από την Ε.Ε. ως «διεθνής υποχρέωση» της Αγκυρας. Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι στις δημόσιες δηλώσεις με τον Ερντογάν δεν αναφέρθηκε ο έτερος (και σημαντικότερος) όρος που έχει θέσει ο πρωθυπουργός για το SAFE: η απόσυρση των «γκρίζων ζωνών».

Το κεντρικό, όμως, πρόβλημα της ακολουθούμενης στρατηγικής παραμένει η εμμονή στην επικίνδυνη ψευδαίσθηση ότι η Τουρκία αποτελεί μια «κανονική» δυτική χώρα που επιδιώκει και η ίδια τη σταθερότητα, όταν στοχεύει στο ακριβώς αντίθετο: στη μεθοδική ανατροπή του συνοριακού status quo και στη «σαλαμοποίηση» του Αιγαίου: «ροκανίζει» δηλαδή βήμα-βήμα με νέες αξιώσεις την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα (ΑΟΖ). Οσοι εποφθαλμιούν ξένα εδάφη και θαλάσσιες ζώνες δεν «ποντάρουν» στη σταθερότητα, αλλά στις εντάσεις, κρίσεις και συγκρούσεις επειδή μόνο μέσω αυτών μπορεί να επέλθουν αλλαγές συνόρων. Είναι συνεπώς ουτοπικό να αναμένουμε πως, όταν η Αγκυρα εξαντλήσει τις υβριδικές της πιέσεις για συμφωνία «συνδιαχείρισης» του ανατολικού Αιγαίου, δεν θα προσφύγει και στα «βίαια εργαλεία» στο πεδίο, το οποίο θεωρούν άλλωστε ότι τους ευνοεί. Τα «ήρεμα νερά» που επιδιώκουμε θα διαρκέσουν όσο χρόνο χρειάζεται η Τουρκία για το λεγόμενο «ξέπλυμά» της στη Δύση, τη διεύρυνση της στρατηγικής της παρουσίας στη Μέση Ανατολή και την ενδυνάμωση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.

Κατά συνέπεια, οι τουρκικές διεκδικήσεις και στρατιωτικές δυνατότητες μεγεθύνονται ενώ συρρικνώνονται οι ρεαλιστικές προοπτικές δικαιικής επίλυσης για τη μοναδική διαφορά που αποδεχόμαστε. Παρά ταύτα, αναπαράγεται μηχανικά ως μοναδική λύση η Χάγη, αποκλείοντας ρεαλιστικότερες επιλογές. Συγκεκριμένα επείγει η έξυπνη αλλά αποφασιστική αξιοποίηση της διπλωματικής οδού: η προώθηση ενός MegaDeal Ε.Ε. – Τουρκίας στα μέτρα μας και όχι της Τουρκίας – σε αντίθεση με την ακατανόητη δέσμευση που αναλάβαμε για στενά διμερή διάλογο. Σε μια περίοδο που το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. -τα δυο πλαίσια ασφάλειας της χώρας μας- αποδυναμώνονται, η Τουρκία ερήμην μας εξυφαίνει μια ειδική σχέση με ισχυρούς εταίρους μας, που θα της αποδώσει όλα τα ωφελήματα χωρίς υποχρεώσεις (διείσδυση στην εξωτερική/αμυντική πολιτική της Ε.Ε., επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης Ε.Ε. – Τουρκίας κ.λπ.) και με μηδενικό αντάλλαγμα για τον Ελληνισμό. Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό ότι ρεαλιστικά η ισχυρότερη πίεση για να αρθούν οι τουρκικές διεκδικήσεις επί ελληνικών εδαφών («γκρίζες ζώνες») δεν είναι το Διεθνές Δίκαιο ή αποσπασματικά βέτο (πχ. SAFE), αλλά το ότι Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία μπορούν να μπλοκάρουν/δυσχεράνουν κάθε όφελος που η Τουρκία επιδιώκει από την Ε.Ε. Αντίθετα, οι διαχύσεις με το καθεστώς Ερντογάν και τα άτολμα «μισόλογα» προς εταίρους περί τουρκικής απειλής οδηγούν στο «ξέπλυμα» που διευκολύνει την Αγκυρα. Ως εκ τούτου, είναι προτιμότερο να απειλούμε με προσφυγή σε βέτο (όσο ακόμη υπάρχει), θέτοντας όρους για οποιοδήποτε ευρωπαϊκό όφελος επιδιώκει η Τουρκία, από το να εκβιαστούμε εμείς για (αδιανόητες) εθνικές παραχωρήσεις. Εξίσου επείγουσα κατέστη η ανάγκη -προς αποφυγή αιφνιδιασμού από τυχόν αλλοπρόσαλλες αμερικανικές μεσολαβήσεις- και για ένα εθνικό σχέδιο προς τις ΗΠΑ, βασισμένο στο 3+1 και στην ανάληψη ενός μείζονος ενεργειακού ρόλου.