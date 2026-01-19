γράφει ο Νικόλαος Γκαργκάνας

Πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

Η ελληνική οικονομία κλείνει έναν κύκλο σχεδόν οκτώ ετών από την έξοδό της από μια βαθιά και παρατεταμένη κρίση δημόσιου χρέους1. Η εφαρμογή των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής κατά την περίοδο 2010-2018, μολονότι όχι πλήρης και με καθυστερήσεις, όχι μόνο απέτρεψε την καταστροφή, αλλά συνέβαλε ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές και να σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της επανεξισορρόπησης και της ανάπτυξης της οικονομίας.

Ομως, λόγω των πολιτικών αντιδράσεων και γενικότερα των δυσκολιών στην εφαρμογή των προγραμμάτων, οι συγκεκριμένοι σκοποί των προγραμμάτων εκπληρώθηκαν μόνο κατά ένα μέρος. Το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 25% και πλέον, σε σύγκριση με το επίπεδό του πριν από την κρίση. Το δημόσιο χρέος παρέμεινε πολύ υψηλό και αποτελεί πηγή αστάθειας, ενώ η ανεργία και η φτώχεια αυξήθηκαν σε επίπεδο ρεκόρ. Παρ’ όλα αυτά, η κατάληξη κατάφερε να εξαλείψει τις αμφιβολίες των αγορών.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται τώρα είναι ποια θα μπορούσε να είναι η οικονομική πορεία και οι προοπτικές της χώρας ύστερα από μια περίοδο βαθιάς, παρατεταμένης και κοινωνικά επώδυνης κρίσης.

Πρέπει να πω ότι η πολιτική που εφαρμόστηκε ήταν, ίσως αναπόφευκτα, πολύ σκληρή και από ορισμένες απόψεις όχι καλά σχεδιασμένη. Ομως, η έκβαση θα ήταν πολύ χειρότερη χωρίς τις αποφασιστικές κοινές προσπάθειες διάσωσης.

Η Ελλάδα ύστερα από πολλές και δύσκολες προσπάθειες έχει πλέον καταφέρει να δαπανά μέσα στα όρια των δυνατοτήτων της και όχι με αύξηση του δημόσιου χρέους. Η πρόοδος στη διαδικασία της δημοσιονομικής προσαρμογής είναι σημαντική. Το πρωτογενές ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης από το 2023 και μετά είναι σε πλεόνασμα. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η αναλογία χρέους της Γενικής Κυβέρνησης προς το ΑΕΠ ακολούθησε πτωτική τροχιά. Η αναλογία του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται ότι στο τέλος του 2026 θα μειωθεί περίπου στο 138%.

Πάντως, η διατήρηση της καθοδικής πορείας του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ παραμένει κρίσιμη, δοθέντος ότι το επίπεδο του χρέους εξακολουθεί να είναι υψηλό.

Η διατήρηση του δημόσιου χρέους σε καθοδική τροχιά θα γίνει πιο δύσκολος στόχος της κυβερνητικής πολιτικής, δεδομένων των μελλοντικών δημοσιονoμικών πιέσεων που θα προκύψουν από τις επενδυτικές ανάγκες, την κλιματική αλλαγή και τη γήρανση του πληθυσμού.

Επομένως, είναι επίσης επιτακτικό για τις ελληνικές Αρχές να αναλάβουν πιο φιλόδοξες δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να ενδυναμώσουν την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης έτσι ώστε να μπορέσουν να διευρύνουν την προσπάθεια ενισχύοντας τα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις του ΑΕΠ που ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ τον Οκτώβριο του 2025, δείχνουν μια ισχυρή ανάκαμψη το 2021 – 2022, με συνεχιζόμενη, αν και πολύ βραδύτερη ανάπτυξη (2,1%) στα χρόνια που ακολούθησαν.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη που αποτυπώνεται στο σχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,2% φέτος και η πρόβλεψη για το 2026 ανεβάζει τον ρυθμό ανάπτυξης στο 2,4%, αν και το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ βλέπουν λίγο μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ελλάδα από ό,τι η κυβέρνηση. Αυτοί οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ είναι περίπου διπλάσιοι από τον αντίστοιχο μέσο ρυθμό ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ. Ομως, δεν παύουν να είναι σχετικά χαμηλοί. Επιπλέον, μακροχρόνια, μετά το 2026, προβλέπεται επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, καθώς η ενισχυμένη επενδυτική δυναμική των προηγούμενων ετών θα υποχωρήσει. Η προβλεπόμενη υστέρηση των επενδύσεων αποδίδεται στη σταδιακή εξάντληση των πληρωμών από τα κεφάλαια που διέθεσε το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε. το οποίο μέχρι σήμερα είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης δημόσιων έργων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό πιστεύω ότι αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά πως δεν καταπολεμάται με διοικητικά μέτρα. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης του πληθωρισμού είναι βέβαια η εφαρμογή της κατάλληλης μακροοικονομικής πολιτικής.

Υπερβολικές αυξήσεις πραγματικών μισθών με ρυθμούς που ξεπερνούν την αύξηση της παραγωγικότητας συνήθως οδηγούν σε αύξηση των τιμών. Με ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε αν τους προσεχείς μήνες η κυβέρνηση θα καταφέρει να περιορίσει τον πληθωρισμό σε ρυθμό σύμφωνο με τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% που έχει υιοθετήσει η ΕΚΤ για το σύνολο της ζώνης του ευρώ.

Από όσα έχω αναφέρει ως τώρα προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αυτό όμως συνέβη τα τελευταία χρόνια και η κατάσταση αυτή δεν είναι δεδομένη. Η Ελλάδα έχει ουσιαστικά έναν σχετικά χαμηλό ρυθμό δυνητικής ανάπτυξης, καθώς η παραγωγικότητα παραμένει περίπου στάσιμη και οι παραγωγικές επενδύσεις ανεπαρκείς.

Η κυβέρνηση πρέπει να είναι σε εγρήγορση και έτοιμη να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και να προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία εισαγωγής των νέων τεχνολογιών. Η παραγωγικότητα αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που διαμορφώνουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες μιας οικονομίας. Είναι αναγκαία η ευρύτερη και η ταχύτερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Με δεδομένη τη γήρανση του πληθυσμού και την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού είναι αναγκαίες η περαιτέρω ανάπτυξη και η διεύρυνση του εκπαιδευτικού μας συστήματος ώστε να συμβάλουν στην ενίσχυση και στην εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού.

Η αδράνεια ως προς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα. Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες ιδιαίτερα για την περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών, το άνοιγμα των προστατευόμενων επαγγελμάτων και γενικά την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Πρέπει επίσης να μειωθούν τα διοικητικά βάρη των επιχειρήσεων και οι υπερβολικές διοικητικές και δικαστικές καθυστερήσεις και γενικότερα να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας ώστε να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και να αυξηθεί η παραγωγικότητα.

————-

1Βλ. Νικόλαος Χ. Γκαργκάνας. Η κρίση δημοσίου χρέους της Ελλάδος και τα οικονομικά της παρεπόμενα: ανάλυση και διδάγματα. Εκδόσεις Κέρκυρα-Economia publishing, Αθήνα 2025.