Η Κίμπερλι, οι συγγενείς και οι φίλοι

γράφει η ΚΑΤΙΑ ΜΑΚΡΗ

Η ΚΙΜΠΕΡΛΙ Γκιλφόιλ είναι μια εντυπωσιακή και δυναμική γυναίκα, με μια βιογραφία που εύκολα θα γινόταν σενάριο για μια μίνι σειρά στο Netflix. Το μεγάλο προσόν της όμως, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τον διορισμό της στο αξίωμα του Αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα, είναι ότι υπήρξε τρόφιμος του Μαρ-Α-Λάγκο, της χλιδάτης έπαυλης του επανεκλεγέντος Αμερικανού Προέδρου και διατηρούσε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ. Ανήκε δηλαδή σε ένα κλειστό κλαμπ συγγενών και φίλων, από το οποίο ο Τραμπ επιλέγει εκείνους που μετά τις 20 Ιανουαρίου θα πλαισιώσουν τα αξιώματα στη νέα κυβέρνηση. Πρόκειται για τον ορισμό του νεποτισμού. Λέξη που προέρχεται από το λατινικό nepos (ανιψιός) και απαντάται σε όλα τα λεξικά του κόσμου.

ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ στον νεποτισμό υπήρξαν πολλοί Αμερικανοί Πρόεδροι, ήδη από την εποχή του πολέμου της Ανεξαρτησίας. Ο Τζον Κένεντι διόρισε τον αδελφό του, Μπομπ, υπουργό Δικαιοσύνης, ο Μπιλ Κλίντον τη σύζυγό του, Χίλαρι, υπεύθυνη για τη μεταρρύθμιση στην υγεία. Ο ίδιος ο Τραμπ επικρίθηκε στην πρώτη θητεία του για νεποτισμό, επειδή έχρισε τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, και την κόρη του, Ιβάνκα, ως ανώτερους συμβούλους στον Λευκό Οίκο. Δεν έλαμψε κανείς από τους δύο. Ο Πρόεδρος ωστόσο έβγαλε διαφορετικά συμπεράσματα. Επειδή στη διάρκεια της πρώτης θητείας του το «βαθύ κράτος» και το ρεπουμπλικανικό πολιτικό κατεστημένο τον εμπόδισαν να κάνει όσα αλλοπρόσαλλά είχε κατά νου, κατάλαβε πως τώρα θα πρέπει να γεμίσει όλες τις θέσεις-κλειδιά με «δικούς του» ανθρώπους. Κάτι σαν τους εγχώριους «αρμούς της εξουσίας», που είχε παράπονο ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν πρόλαβε να ελέγξει.

Η ΓΚΙΛΦΟΪΛ είναι ένας από αυτούς. Δεν είναι η μοναδική, ούτε καν η πιο σημαντική. Φίλος του Ντόναλντ Τραμπ είναι και ο νέος Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Τόμας Μπάρακ, πεθερός της κόρης του, Ιβάνκα. Ο γαμπρός του, Τσαρλς Κούσνερ, είναι ο νέος πρέσβης στη Γαλλία. Από τον κύκλο των φίλων και «κολλητών» του Τραμπ έρχονται ο νέος υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News και βετεράνος του πολέμου του Ιράκ, ο Ρόμπερτ Κένεντι, ο εκλεκτός του να ηγηθεί των Υπηρεσιών Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, και η Παμ Μπόντι, συνήγορος υπεράσπισης στις περίφημες δίκες του Τραμπ, η οποία θα αναλάβει το υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Τραμπ αποψίλωσε το Fox News. Δεκατρία(!) στελέχη - παρουσιαστές έχουν ήδη διοριστεί σε ανώτατα αξιώματα.

ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ χωρίς σκιές σπανίζουν. Ο Τσαρλς Κούσνερ έχει περάσει ήδη έναν χρόνο στη φυλακή, ο Τόμας Μπάρακ έχει εμπλακεί σε αδήλωτο λόμπινγκ υπέρ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο Πιτ Χέγκσεθ έχει κατηγορηθεί για κατά συρροή απιστία και σεξουαλική επίθεση, η Παμ Μπόντι έχει επικριθεί για πράξεις και παραλείψεις που «μυρίζουν» συναλλαγή με εταιρείες ή φορείς του ομίλου Τραμπ. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε καταγγελθεί για σεξουαλική παρενόχληση της βοηθού της,με αποτέλεσμα να χάσει την εκπομπή της στο Fox News.

Ο ΝΕΠΟΤΙΣΜΟΣ αντίκειται στο αξίωμα «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση». Η Γκιλφόιλ δεν είναι ειδήμων στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στη γειτονιά μας, ούτε καν στον κόσμο. Σε προεκλογική εκδήλωση του Τραμπ είχε εκστομίσει το απίστευτο για τους «Αμερικανούς ήρωες που αποβιβάστηκαν σε παραλία της Νορμανδίας και αντιμετώπισαν τον… κομμουνισμό». Τη χώρα μας μπορεί τουλάχιστον να την ξεχωρίσει στον χάρτη, επειδή μας γνώρισε, όπως όλος ο κόσμος, τη μαύρη περίοδο των μνημονίων. Τότε μας έλεγε «τζαμπατζήδες». Τώρα τουλάχιστον εκθειάζει το ελληνικό γιαούρτι, το μέλι και το αρνί. Ας το θεωρήσουμε μια αρχή.

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, επικρατεί ενθουσιασμός στα media, που βρήκαν μετά τον Κασσελάκη ένα νέο πρόσωπο να ασχολούνται. Στον κόσμο της διπλωματίας επικρατεί αμηχανία. «Να περιμένουμε να τη δούμε στην πράξη» είναι η κυρίαρχη αντιμετώπιση, η οποία συνοδεύεται βεβαίως από την επισήμανση, ότι η Γκιλφόιλ έχει τουλάχιστον κοφτερό μυαλό και απευθείας πρόσβαση στον Πρόεδρο Τραμπ.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ είναι εξαιρετικά σημαντικό και αναμφισβήτητο πλεονέκτημα. Ομως η Γκιλφόιλ δεν είναι διπλωμάτης με την αξία της (by her own merit που θα έλεγε η ίδια στο Fox), όπως ήταν ο Τζέφρεϊ Πάιατ. Είναι ετερόφωτη και δεν θα διαφωνήσει με τον Πρόεδρο, ούτε θα προσπαθήσει να του αλλάξει γνώμη αν κάνει λάθος. Αυτά δεν ανήκουν στις προδιαγραφές μιας νεποτιστικής επιλογής, πόσο μάλλον του Προέδρου Τραμπ.