Άμεση οικονομική στήριξη από την Κομισιόν για Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο ζητά ο Γ. Αυτιάς - Επιστολή στον επίτροπο Σεράφιν - Real.gr

16:00, 23/11/2025
Την ευρωπαϊκή συνδρομή και οικονομική στήριξη για τρεις περιοχές της χώρας που υπέστησαν καταστροφές λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων, ζητά με κατεπείγουσα επιστολή του προς τον επίτροπο Προϋπολογισμού Πιορτ Σεράφιν, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αυτιάς.

Στην επιστολή του, ο κ. Αυτιάς τονίζει ότι τρεις περιοχές της Ελλάδας, τα νησιά του Ιονίου, όπως Κέρκυρα – Δυτική Ελλάδα, η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία, υπέστησαν τεράστιες ζημιές λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Υποδομές, καλλιεργήσιμες γεωργικές εκτάσεις και πλήθος παραγωγικών τομέων έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές και ως εκ τούτου απαιτείται η στήριξη της Ευρώπης.

Το κείμενο της επιστολής, όπως κοινοποιείται με σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Αγαπητέ κ. Επίτροπε,

Τεράστιες καταστροφές προκάλεσαν τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα στο Ιόνιο, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τη Δ. Μακεδονία.

Από τις πλημμύρες, αποκλείσθηκαν χωριά στην Ήπειρο, ενώ κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές υπέστησαν περιοχές του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας.

Υποδομές και περιουσίες επλήγησαν. Τεράστιες γεωργικές εκτάσεις πλημμύρισαν. Ενώ πολλοί Δήμοι σ’αυτές τις περιοχές βρίσκονται δυσμενή κατάσταση.

Με την επιστολή μου αυτή ζητώ την άμεση ευρωπαϊκή συνδρομή και οικονομική στήριξη για τις περιοχές αυτές.

Σας ευχαριστώ,

Γ. Αυτιάς

Ευρωβουλευτής».

