Quantcast
Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη - Real.gr
real player

Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

12:55, 11/09/2025
Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

Στη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Θερινά κύματα καύσωνα στην ΕΕ: καταπολέμηση των αιτιών και εκπόνηση άρτιων πολιτικών στους τομείς της στέγασης και της υγείας», τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Ο κ. Αρναούτογλου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του, υπογράμμισε ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν ένα από τα θερμότερα της σύγχρονης ιστορίας, με εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες να δοκιμάζονται από πρωτοφανείς θερμοκρασίες που απειλούν άμεσα την υγεία και τη ζωή τους.

«Στην Ελλάδα», σημείωσε, «είδαμε εργάτες της γης και διανομείς να δουλεύουν στον δρόμο υπό συνθήκες που δεν είναι απλώς σκληρές, αλλά επικίνδυνες».

Επίσης τόνισε, αναφέρει η ανακοίνωση, ότι «η κλιματική κρίση απαιτεί διπλή απάντηση:

– Μείωση εκπομπών και επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

– ‘Αμεση προστασία των πολιτών, με επενδύσεις σε κοινωνική και προσιτή κατοικία, ριζική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, ξεκάθαρους κανόνες εργασίας για τις ακραίες θερμοκρασίες».

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να μένει θεατής. Οφείλουμε να χτίσουμε πολιτικές που βάζουν την ανθρώπινη ζωή πάνω από το κέρδος και που προετοιμάζουν τις κοινωνίες μας για το μέλλον που ήδη έφτασε».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης – Οι έρευνες και η σκοτεινή φιγούρα που καταγράφηκε σε κοντινή ταράτσα

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης – Οι έρευνες και η σκοτεινή φιγούρα που καταγράφηκε σε κοντινή ταράτσα

12:55 11/09
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης που σκότωσε την 23χρονη

Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης που σκότωσε την 23χρονη

13:05 11/09
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη

13:07 11/09
Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

07:55 11/09
Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

11:02 11/09
Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

11:34 11/09
Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

11:23 11/09
Μαρία Κορινθίου: Η απάντηση για τη νέα σχέση του Γιάννη Αϊβάζη

Μαρία Κορινθίου: Η απάντηση για τη νέα σχέση του Γιάννη Αϊβάζη

12:15 11/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved