Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη - Real.gr

Στη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Θερινά κύματα καύσωνα στην ΕΕ: καταπολέμηση των αιτιών και εκπόνηση άρτιων πολιτικών στους τομείς της στέγασης και της υγείας», τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Ο κ. Αρναούτογλου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του, υπογράμμισε ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν ένα από τα θερμότερα της σύγχρονης ιστορίας, με εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες να δοκιμάζονται από πρωτοφανείς θερμοκρασίες που απειλούν άμεσα την υγεία και τη ζωή τους.

«Στην Ελλάδα», σημείωσε, «είδαμε εργάτες της γης και διανομείς να δουλεύουν στον δρόμο υπό συνθήκες που δεν είναι απλώς σκληρές, αλλά επικίνδυνες».

Επίσης τόνισε, αναφέρει η ανακοίνωση, ότι «η κλιματική κρίση απαιτεί διπλή απάντηση:

– Μείωση εκπομπών και επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

– ‘Αμεση προστασία των πολιτών, με επενδύσεις σε κοινωνική και προσιτή κατοικία, ριζική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, ξεκάθαρους κανόνες εργασίας για τις ακραίες θερμοκρασίες».

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να μένει θεατής. Οφείλουμε να χτίσουμε πολιτικές που βάζουν την ανθρώπινη ζωή πάνω από το κέρδος και που προετοιμάζουν τις κοινωνίες μας για το μέλλον που ήδη έφτασε».