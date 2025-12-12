Αρναούτογλου: Με ΗΠΑ και Κίνα να αποδυναμώνουν τη Συμφωνία του Παρισιού, η Ευρώπη καλείται να ηγηθεί σε μια κρίση που δεν γνωρίζει σύνορα - Real.gr

Quantcast
Αρναούτογλου: Με ΗΠΑ και Κίνα να αποδυναμώνουν τη Συμφωνία του Παρισιού, η Ευρώπη καλείται να ηγηθεί σε μια κρίση που δεν γνωρίζει σύνορα

13:22, 12/12/2025
«Η Ευρώπη οφείλει να περάσει από τις υποσχέσεις στη δράση, υιοθετώντας μια δίκαιη και αποτελεσματική κλιματική πολιτική και ανακτώντας τον ηγετικό της ρόλο στη διεθνή σκηνή», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, παρεμβαίνοντας χθες στην εκδήλωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Από την υπόσχεση στη δράση: 10 έτη από τη Συμφωνία του Παρισιού».

Η εκδήλωση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Αρναούτογλου, πραγματοποιήθηκε παρουσία υψηλού επιπέδου ομιλητών, όπως της εκτελεστικής αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριμπέρα, του Δανού υπουργού Κλιματικής και Ενεργειακής Πολιτικής Lars Aagaard, του γενικού διευθυντή της DG CLIMA Kurt Vandenberghe και κορυφαίων επιστημόνων και εκπροσώπων της νεολαίας για την κλιματική δικαιοσύνη.

Ο κ. Αρναούτογλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επισήμανε ότι η κλιματική κρίση επιταχύνεται, οι διεθνείς δεσμεύσεις δεν επαρκούν, ο κόσμος οδεύει προς αύξηση της θερμοκρασίας περίπου 2°C — πολύ πάνω από το όριο του 1,5°C και υπογράμμισε ότι, παρά την πρόοδο σε μηχανισμούς προσαρμογής και χρηματοδότησης, οι παγκόσμιες εκπομπές συνεχίζουν να αυξάνονται. «Για εμάς τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, αυτό σημαίνει ένα πράγμα: δεν αρκούν οι αποσπασματικές κινήσεις. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, δίκαιη μετάβαση που να προστατεύει τους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες», τόνισε.

Ακόμη επισήμανε «την ανάγκη η ΕΕ να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια μέσω ανανεώσιμων πηγών και καθαρών τεχνολογιών, τον κίνδυνο που δημιουργεί η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού και η επιμονή της Κίνας στη χρήση άνθρακα, γεγονότα που αποδυναμώνουν τη διεθνή προσπάθεια, τη σημασία των πρόσφατων αποφάσεων διεθνούς δικαιοσύνης, που αναγνωρίζουν την κλιματική δράση ως υποχρέωση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και «την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει ξανά ηγετικό ρόλο, με ισχυρές επενδύσεις, κοινωνική στήριξη και επιτάχυνση των δεσμεύσεων ενόψει της COP 30».

Κλείνοντας, ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε: «Ως ανθρωπότητα αποδείξαμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε πορεία — το κάναμε με την προστασία του όζοντος. Αν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε το ίδιο και απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι η ελπίδα και η ευχή μου για το μέλλον».

