Εισηγητής του ΕΛΚ για την οικονομική πολιτική στο Μεταναστευτικό ο Γιώργος Αυτιάς - Real.gr

Με απόφαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς μέλος της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορίσθηκε εισηγητής του ΕΛΚ για την αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής που αφορά το Μεταναστευτικό, το Άσυλο και τα Ευρωπαϊκά Σύνορα.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για τη χώρα μας, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον Έλληνα Ευρωβουλευτή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε επίπεδο επιτροπής, για την προώθηση θέσεων και προτάσεων που αφορούν τόσο τα εθνικά μας θέματα, όσο και την ισότιμη στήριξη των Νοτιοανατολικών συνόρων στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελληνικά σύνορα.

Να τονισθεί, ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει αξιολογήσει με άριστα τις εισηγήσεις και τις θέσεις του Έλληνα Ευρωβουλευτή για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, αλλά και τις τοποθετήσεις του σε θέματα που αφορούν τις εθνικές μας θέσεις.

Οι παρεμβάσεις πλέον του Γ. Αυτιά θα αφορούν τον προϋπολογισμό για την ασφάλεια, τη διαχείριση και προστασία των εξωτερικών συνόρων, τη μετανάστευση, τη διαχείριση του προβλήματος των αυξημένων ροών από την Αφρική και την ορθή λειτουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου με τη βελτίωση του επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.