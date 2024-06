Εξαδάκτυλος: Οι πολίτες να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στους ακραίους από την ευρωκάλπη

Για την απόφασή του να είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, τον φονταμενταλισμό στην Ευρώπη αλλά και το πώς βλέπει τον εαυτό του ως εν δυνάμει μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, μίλησε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

«Περιμένω ότι οι πολίτες θα δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στους ακραίους από την ευρωκάλπη», αναφέρει, υπογραμμίζοντας πως υποστηρίζει «τη δημιουργία Κοινής Αμυντικής Πολιτικής και τη διασφάλιση της επάρκειας των βασικών αγαθών, μαζί με τη διατήρηση του ευρωπαϊκού μας χαρακτήρα με την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων και την εφαρμογή μιας σαφέστερης μεταναστευτικής πολιτικής».

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του υποψήφιου ευρωβουλευτή της ΝΔ, Αθανάσιου Εξαδάκτυλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Τζαβάρα:

ΕΡ. Μπήκατε στα σπίτια μας την περίοδο του κορονοϊού. Πώς φτάσατε από εκεί να είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, και κατά πόσο η επόμενη μέρα της πανδημίας έχει επίδραση και στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη;

ΑΠ. Μετά την πανδημία οι πολιτικές για την Υγεία θα διαμορφώνονται στην Ευρώπη και είναι απαραίτητο να συμμετέχουν οι γιατροί και οι ασθενείς σε αυτή τη διαδικασία. Η εμπειρία μου στη διαχείριση της πανδημίας καθώς και η διοικητική εμπειρία από τη θέση του προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και άλλων φορέων με οδήγησαν στην απόφαση να είμαι υποψήφιος για να διασφαλίσω το μέλλον μας στον τομέα της Υγείας.

ΕΡ. Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή την υγεία και πόσο αποφασισμένη είναι η ΕΕ να λάβει δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της;

ΑΠ. Σίγουρα υπάρχει επιρροή από την κλιματική αλλαγή, αλλά μεγαλύτερη επιρροή στα ευρωπαϊκά συστήματα Υγείας έχει η αύξηση του προσδόκιμου ζωής των πολιτών, σε συνδυασμό με την υπογεννητικότητα και το αυξημένο κόστος παραγωγής φαρμάκων και των ερευνών για νέες θεραπείες.

ΕΡ.Ακρίβεια και ασφάλεια είναι τα ζητήματα που κυρίως απασχολούν τους ευρωπαίους πολίτες. Θεωρείτε ότι μπορούν να γίνουν παραπάνω κινήσεις σε επίπεδο ΕΕ ώστε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα;

ΑΠ. Όσο αφορά την ακρίβεια πιστεύω ότι το θέμα θα επιλυθεί σύντομα μέσω της ΕΕ με πρόσφατο παράδειγμα το πρόστιμο στην Mondelez. Δεν μιλάμε για μια μικρή επιχείρηση, είναι πολυεθνική με 42 brands και με δραστηριότητα σε 150 χώρες. Οπότε αυτό το θέμα έχει πάρει τον δρόμο του και θα δούμε θετικές εξελίξεις σύντομα.

Το κυρίαρχο θέμα για την ασφάλεια στην ΕΕ είναι το μεταναστευτικό και η αλλαγή της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Το Ισλάμ εκτρέφει τον φονταμενταλισμό μέσα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Πρέπει να θυμηθούν όσοι έρχονται στην Ευρώπη ότι "When in Rome, do as the Romans do" οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως επιτάσσει η ευρωπαϊκή κουλτούρα.

ΕΡ. Η ευρωομάδα του ΕΛΚ είναι και αναμένεται να αναδειχθεί ξανά η ισχυρότερη στην Ευρωβουλή ενώ ταυτοχρόνως προβλέπεται και ενίσχυση των ακροδεξιών κομμάτων. Θεωρείτε ότι μπορούν να βρεθούν ευαίσθητες ισορροπίες ώστε να μην κινδυνεύσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα από φαινόμενα ακραίας ριζοσπαστικοποίησης;

ΑΠ. Πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει αρκετές δοκιμασίες τα τελευταία χρόνια και τις ξεπέρασε επιτυχώς. Είμαι σίγουρος πως οι Έλληνες αλλά και οι πολίτες των υπόλοιπων κρατών μελών έχουν κατανοήσει τον ρόλο που παίζει η ΕΕ στη διασφάλιση της καθημερινότητάς μας και της ειρήνης. Περιμένω ότι οι πολίτες θα δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στους ακραίους από την ευρωκάλπη.

ΕΡ. Μετέχοντας σ' ένα ανταγωνιστικό ευρωψηφοδέλτιο όπως αυτό της ΝΔ, ποιο είναι για σας το στοίχημα των εκλογών της 9ης Ιουνίου και τι λέτε στους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεστε για να τους εκπροσωπήσετε στο ευρωκοινοβούλιο;

ΑΠ. Εκτός από την εκπροσώπηση στον τομέα της Υγείας έχω δεσμευτεί δημόσια ότι θα ασχοληθώ με τομείς όπως η γεωργική παραγωγή, η κτηνοτροφία και η αλιεία. Πιστεύω επίσης πως η ΕΕ πρέπει να εξορθολογήσει τη γραφειοκρατία της, να επιταχύνει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να προχωρήσει προς την ενοποίηση. Υποστηρίζω τη δημιουργία Κοινής Αμυντικής Πολιτικής και τη διασφάλιση της επάρκειας των βασικών αγαθών, μαζί με τη διατήρηση του ευρωπαϊκού μας χαρακτήρα με την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων και την εφαρμογή μιας σαφέστερης μεταναστευτικής πολιτικής.