Έλενα Κουντουρά: Επαναφέρει στην Κομισιόν τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου και διεκδικεί να συσταθεί ο αναγκαίος για την οδική ασφάλεια Ευρωπαϊκός Οργανισμός Οδικών Μεταφορών - Real.gr

Η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά εντείνει την πίεσή της στην Κομισιόν, με νέα ερώτηση που κατέθεσε, και διεκδικεί να δημιουργηθεί ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Οδικών Μεταφορών, ο οποίος θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην ΕΕ, που αποτελεί θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδη από το 2021.

Πρόκειται για τη δεύτερη ερώτηση της Έλενας Κουντουρά για το ίδιο θέμα στην Κομισιόν. H προηγούμενη είχε κατατεθεί τον Οκτώβριο του 2024, στην οποία ο Επίτροπος Κλίματος, Μηδενικού Ισοζυγίου Εκπομπών και Καθαρής Ανάπτυξης, Βόπκε Χούκστρα είχε τότε απαντήσει εκ μέρους της Κομισιόν ότι εκκρεμούσε η αξιολόγηση των σχετικών αναγκών και η τελική απόφαση θα λαμβάνονταν από το Κολέγιο των Επιτρόπων συνολικά.

Έκτοτε όμως δεν είχε υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι η Έλενα Κουντουρά, ως εισηγήτρια όλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έκθεση για το «Πλαίσιο Πολιτικής της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια έως το 2030» είχε εισηγηθεί και πέτυχε να εγκριθεί στο σχετικό ψήφισμα του 2021 το αίτημα για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις οδικές μεταφορές.

Επιπλέον, σε ερώτηση της Έλενας Κουντουρά στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού TRAN ήδη από το 2022, ο Ευρωπαίος Συντονιστής για την Οδική Ασφάλεια, Κρίστιαν Σμιτ, είχε τότε ανακοινώσει ότι η Κομισιόν ξεκινούσε τις διαδικασίες για την ίδρυση Οργανισμού για τις οδικές μεταφορές.

Η κ Κουντουρά επανέρχεται και ρωτά εκ νέου την Κομισιόν εάν σκοπεύει να προτείνει τη δημιουργία νέου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οδικών Μεταφορών, στα πρότυπα των αντίστοιχων οργανισμών που ήδη υπάρχουν για τις σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές. Σκοπός είναι η διαχείριση της οδικής ασφάλειας και ο συντονισμό των δράσεων για την επίτευξη του ευρωπαϊκού οράματος μηδενικών απωλειών έως το 2050.

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση της Έλενας Κουντουρά

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004070/2025 προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Έλενα Κουντουρά (The Left)

Θέμα: Αναγκαιότητα δημιουργίας Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οδικών Μεταφορών

Στη στρατηγική της για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα (1), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να «διερευνήσει τις επιλογές για την περαιτέρω στήριξη ασφαλών, έξυπνων και βιώσιμων οδικών μεταφορών στο πλαίσιο υπάρχοντος οργανισμού ή άλλου φορέα».

Ωστόσο, έως σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι

– Το 2024 περίπου 20.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ευρωπαϊκούς δρόμους, σημειώνοντας μείωση μόλις 2% σε σχέση με το 2023, έναντι 6,1% που απαιτείται ετησίως στην ΕΕ, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για μείωση 50% των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών έως το 2030 και για μηδενικούς θανάτους έως το 2050 (2),

– Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη από το 2021 καλέσει την Επιτροπή να εξετάσει την ανάγκη δημιουργίας Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οδικών Μεταφορών, για τη στήριξη βιώσιμων, ασφαλών και έξυπνων οδικών μεταφορών (3),

– Η δημιουργία οργανισμού θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, μέσω του συντονισμού των δράσεων των κρατών μελών· της εφαρμογής εναρμονισμένων κανόνων και προτύπων, της καλύτερης συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Σκοπεύει να προτείνει τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οδικών Μεταφορών, στα πρότυπα των αντίστοιχων οργανισμών για τις σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, με σκοπό τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας και τον συντονισμό των δράσεων για την επίτευξη του ευρωπαϊκού οράματος μηδενικών απωλειών έως το 2050;

(1) https://transport.ec.europa.eu/document/download/be22d311-4a07-4c29-8b72-d6d255846069_en?filename=2021-mobility-strategy-and-action-plan.pdf&prefLang=el

(2) https://etsc.eu/19th-annual-road-safety-performance-index-pin-report/

(3) Βλ. παράγραφο 57 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 – Συστάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα προς το «Όραμα μηδενικών απωλειών». https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0407_EL.html