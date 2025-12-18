Eλενα Κουντουρά: Σημαντική κατάκτηση στα δικαιώματα των γυναικών η υιοθέτηση του ψηφίσματος για την πρόσβαση σε νόμιμη και ασφαλή άμβλωση στην ΕΕ - Real.gr

Η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά, μέλος της Επιτροπής των Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων FEMM, στήριξε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που υιοθετήθηκε με πλειοψηφία στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο, και αφορά το δικαίωμα πρόσβασης κάθε γυναίκας στην ΕΕ σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση, ανεξαρτήτως σε ποια χώρα ζει στην ΕΕ και της οικονομικής της δυνατότητας.

Σε δήλωσή της η Έλενα Κουντουρά τονίζει ότι:

«Είναι μία σημαντική κατάκτηση για τα δικαιώματα των γυναικών, για την οποία δώσαμε αγώνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνιστά σπουδαία νίκη των προοδευτικών δυνάμεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε και έστειλε ένα δυνατό μήνυμα, ως η φωνή των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα και να γίνονται σεβαστά από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Το ψήφισμα με τίτλο «H φωνή μου, η επιλογή μου» (Μy Voice, My Choice), ως μία πρωτοβουλία των πολιτών της ΕΕ, με περισσότερες από 1,12 εκατ. υπογραφές, είχε ως στόχο να οδηγήσει στην επίλυση των εμποδίων που αντιμετωπίζει μια γυναίκα σήμερα στη διακοπή κύησης, ανάλογα με το εάν ζει σε χώρα όπου απαγορεύονται οι αμβλώσεις ή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει το κόστος της ιατρικής πράξης και των μετακινήσεων. Το ψήφισμα ζητά βελτίωση της πρόσβασης σε περίθαλψη άμβλωσης μέσω ενός εθελοντικού χρηματοδοτικού μηχανισμού που πρέπει να συσταθεί και για το οποίο η Κομισιόν πρέπει να απαντήσει στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Γραπτή παρέμβαση Έλενας Κουντουρά στην Ολομέλεια

Σε γραπτή της παρέμβαση στην Ολομέλεια, η Έλενα Κουντουρά δήλωσε ότι η πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο ανθρώπινο δικαίωμα.

Είναι ανεπίτρεπτο, τόνισε, γυναίκες που ζουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στιγματίζονται ή να εξωθούνται σε επικίνδυνες -ακόμη και για τη ζωή τους- πρακτικές, χωρίς πρόσβαση σε αξιόπιστη και ασφαλή ιατρική φροντίδα. Και είναι απαράδεκτο ότι γυναίκες εξαναγκάζονται να ταξιδεύουν σε γειτονικές χώρες προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Αυτό συνιστά παραβίαση της αρχής της ισότητας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και αποτελεί κρατική μορφή έμφυλης βίας.

Οφείλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μηχανισμού για τη στήριξη των κρατών-μελών που επιλέγουν να παράσχουν καθολική πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες,

Και καλούμε την Επιτροπή να ενσωματώσει ειδικό πυλώνα για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, στην ετήσια Έκθεση για το Κράτος Δικαίου, ώστε να διασφαλίζεται η συστηματική παρακολούθηση, η λογοδοσία και η συμμόρφωση των κρατών μελών με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές της Ένωσης.»

Σημειώνεται ότι η Έλενα Κουντουρά έχει αγωνιστεί στην πρώτη γραμμή, ήδη από την προηγούμενη θητεία ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έκθεση για τον αντίκτυπο της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά, με σειρά παρεμβάσεων για τη στήριξη των δικαιωμάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών και κοριτσιών.

Στην τρέχουσα θητεία, υποστήριξε σθεναρά τις θέσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και κοριτσιών, ως εισηγήτρια της πολιτικής της ομάδας από την Επιτροπή FEMM στους τριλόγους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο για τη συμπερίληψη των δικαιωμάτων αυτών για τα θύματα σεξουαλικής βίας, στην επίτευξη της προσωρινής συμφωνίας με το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών.