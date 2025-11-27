Έλενα Κουντουρά: Ζήτησε από την Κομισιόν οκτώ ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των ατόμων με αναπηρία - Real.gr

Οκτώ προτάσεις για τη στήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ κατέθεσε στην Κομισιόν η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η Ευρωβουλευτής επικαλέστηκε τα επίσημα στοιχεία της Eurostat σύμφωνα με τα οποία 1 στους 4 ενήλικες πολίτες στην ΕΕ ζει με κάποια μορφή αναπηρίας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης στην Ολομέλεια για την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έως το 2030 και του σχετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Έλενα Κουντουρά αναφέρθηκε στα σημαντικά εμπόδια που εμποδίζουν την ισότιμη πρόσβασή των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, την περίθαλψη, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, στην πολιτική, και κυρίως στην εργασία.

«Η υπάρχουσα Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία πρέπει να ενισχυθεί άμεσα, με νέες φιλόδοξες προτάσεις, νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες και δεσμευτικούς μηχανισμούς εφαρμογής», τόνισε στην παρέμβασή της.

Ζήτησε από την Κομισιόν πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσει άμεσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα άτομα με αναπηρία:

το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση,

την ανάπτυξη πολιτικών αποϊδρυματοποίησης,

την καθολική πρόσβαση στην υγειονομική και μακροχρόνια φροντίδα,

την αναγνώριση των χρόνιων ασθενειών και μεταθεραπευτικών αναπηριών ως μορφών αναπηρίας,

την ενίσχυση των επιδομάτων,

την ενσωμάτωση της προσβασιμότητας σε όλες τις πολιτικές,

τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εγγύησης για την Απασχόληση και τις Δεξιότητες των Ατόμων με Αναπηρία, για την ισότιμη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.

μια Ευρωπαϊκή Συμφωνία Φροντίδας, που θα αναγνωρίζει τη μακροχρόνια φροντίδα ως κοινωνική ευθύνη.

Η παρέμβαση της Έλενας Κουντουρά: