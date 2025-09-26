Quantcast
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Μπλοκάρετε την Τουρκία από την ευρωπαϊκή άμυνα αν το τολμήσει μέσω εταιρειών - Μην οπλίσετε το χέρι της - Real.gr
real player

Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Μπλοκάρετε την Τουρκία από την ευρωπαϊκή άμυνα αν το τολμήσει μέσω εταιρειών – Μην οπλίσετε το χέρι της

10:42, 26/09/2025
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Μπλοκάρετε την Τουρκία από την ευρωπαϊκή άμυνα αν το τολμήσει μέσω εταιρειών – Μην οπλίσετε το χέρι της

Επιστολή προς τους επιτρόπους Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Βλάντις Ντομπρόβσκις και Πιόρτ Σεράφιν με την οποία «ζητά να δημιουργήσουν όργανο επιτήρησης στην ΕΕ, που θα μπλοκάρει την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας, αν επιχειρήσει, ακόμη και έμμεσα, να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα μέσω εταιρειών, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», απέστειλε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς.

«Σας καλώ να ενεργήσετε άμεσα. Μην οπλίσετε το χέρι της Τουρκίας. Διαφυλάξτε την τιμή της Ευρώπης και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μου, καθώς η Τουρκία δεν πήρε πίσω ποτέ τις απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας, κάτι που γνωρίζετε πολύ καλά από τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις κορυφαίων Τούρκων αξιωματούχων, αλλά και τη δημοσιοποίηση χαρτών, που απειλούν τα νησιά του Αιγαίου», τονίζει, μεταξύ άλλων.

«Επίσης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας η Τουρκία ήταν στο πλευρό της Ρωσίας», συμπληρώνει.

«Έχετε υποχρέωση να το πράξετε και να διασφαλίσετε την εδαφική ακεραιότητα χώρας μέλους της ΕΕ, όπως η Ελλάδα. Είναι αδιανόητο, παράλογο και εξωφρενικό να εγκρίνετε τη συμμετοχή της Τουρκίας σε αμυντικά προγράμματα με χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Σας καλώ να ενεργήσετε άμεσα. Μην οπλίσετε το χέρι της Τουρκίας. Διαφυλάξτε την τιμή της Ευρώπης και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μου της Ελλάδας», καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Αυτιάς.

Το κείμενο της επιστολής του κ. Αυτιά έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι Επίτροποι,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα εντείνονται οι πληροφορίες ότι η Τουρκία, ενώ είναι αποκλεισμένη ως μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χρηματοδότηση των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, θα επιδιώξει την ένταξή της σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω κοινής επιχείρησης ή μέσω εξαγοράς εταιρείας, που εδρεύει σε χώρα μέλος της ΕΕ.

Γνωρίζετε ότι η Τουρκία απειλεί ευθέως την Ελλάδα και την εδαφική της ακεραιότητα με επώνυμες, συνεχείς και επαναλαμβανόμενες δηλώσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της και με δημοσιοποίηση χαρτών, που απειλούν τα νησιά του Αιγαίου. Επίσης, γνωρίζετε ότι η Τουρκία δεν έχει άρει τις απειλές πολέμου κατά της Ελλάδας, που είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Ακόμη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Τουρκία ήταν στο πλευρό της Ρωσίας. Είναι επείγον και άκρως απαραίτητο να δημιουργήσετε τώρα ένα όργανο επιτήρησης στην ΕΕ, το οποίο θα μπλοκάρει την Τουρκία από οποιαδήποτε προσπάθεια ένταξης σε ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα.

Κύριοι Επίτροποι,

Έχετε υποχρέωση να το πράξετε και να διασφαλίσετε την εδαφική ακεραιότητα χώρας μέλους της ΕΕ, όπως η Ελλάδα. Είναι αδιανόητο, παράλογο και εξωφρενικό να εγκρίνετε τη συμμετοχή της Τουρκίας σε αμυντικά προγράμματα με χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Σας καλώ να ενεργήσετε άμεσα. Μην οπλίσετε το χέρι της Τουρκίας. Διαφυλάξτε την τιμή της Ευρώπης και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μου της Ελλάδας.

Με τιμή

Γ. Αυτιάς

Έλληνας ευρωβουλευτής του ΕΛΚ».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Έξω από το μαγαζί του πατέρα του έχασε τη ζωή του ο 11χρονος - «Το παιδί μου» ούρλιαζε η μητέρα

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Έξω από το μαγαζί του πατέρα του έχασε τη ζωή του ο 11χρονος - «Το παιδί μου» ούρλιαζε η μητέρα

10:55 26/09
Κύπρος: Μεγάλα αποθέματα αερίου στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος»

Κύπρος: Μεγάλα αποθέματα αερίου στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος»

07:53 26/09
Κυψέλη: Επίθεση με σκουπόξυλο σε 17χρονο μαθητή μέσα σε προαύλιο σχολείου – Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι

Κυψέλη: Επίθεση με σκουπόξυλο σε 17χρονο μαθητή μέσα σε προαύλιο σχολείου – Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι

09:42 26/09
Καλιφόρνια: Κινηματογραφική ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – 25 άτομα μπούκαραν με όπλα, λοστούς και αξίνες - 1εκατ. δολάρια η λεία τους

Καλιφόρνια: Κινηματογραφική ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – 25 άτομα μπούκαραν με όπλα, λοστούς και αξίνες - 1εκατ. δολάρια η λεία τους

09:32 26/09
Η αμήχανη στιγμή στο Marine One: Κάμερα έπιασε τον Τραμπ να κουνά το δάχτυλο στη Μελάνια - ΒΙΝΤΕΟ

Η αμήχανη στιγμή στο Marine One: Κάμερα έπιασε τον Τραμπ να κουνά το δάχτυλο στη Μελάνια - ΒΙΝΤΕΟ

10:06 26/09
Κρήτη: Κατήγγειλαν τον θείο τους ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά επί πέντε χρόνια

Κρήτη: Κατήγγειλαν τον θείο τους ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά επί πέντε χρόνια

09:03 26/09
Kontra 24: Στο επίκεντρο η έξαρση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Kontra 24: Στο επίκεντρο η έξαρση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

08:45 26/09
Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

07:27 26/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

11:19 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

12:53 25/09
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

11:29 25/09
Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

12:30 25/09
Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

12:27 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

12:38 25/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved