Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Μπλοκάρετε την Τουρκία από την ευρωπαϊκή άμυνα αν το τολμήσει μέσω εταιρειών - Μην οπλίσετε το χέρι της - Real.gr

Επιστολή προς τους επιτρόπους Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Βλάντις Ντομπρόβσκις και Πιόρτ Σεράφιν με την οποία «ζητά να δημιουργήσουν όργανο επιτήρησης στην ΕΕ, που θα μπλοκάρει την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας, αν επιχειρήσει, ακόμη και έμμεσα, να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα μέσω εταιρειών, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», απέστειλε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς.

Το κείμενο της επιστολής του κ. Αυτιά έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι Επίτροποι,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα εντείνονται οι πληροφορίες ότι η Τουρκία, ενώ είναι αποκλεισμένη ως μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χρηματοδότηση των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, θα επιδιώξει την ένταξή της σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω κοινής επιχείρησης ή μέσω εξαγοράς εταιρείας, που εδρεύει σε χώρα μέλος της ΕΕ.

Γνωρίζετε ότι η Τουρκία απειλεί ευθέως την Ελλάδα και την εδαφική της ακεραιότητα με επώνυμες, συνεχείς και επαναλαμβανόμενες δηλώσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της και με δημοσιοποίηση χαρτών, που απειλούν τα νησιά του Αιγαίου. Επίσης, γνωρίζετε ότι η Τουρκία δεν έχει άρει τις απειλές πολέμου κατά της Ελλάδας, που είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Ακόμη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Τουρκία ήταν στο πλευρό της Ρωσίας. Είναι επείγον και άκρως απαραίτητο να δημιουργήσετε τώρα ένα όργανο επιτήρησης στην ΕΕ, το οποίο θα μπλοκάρει την Τουρκία από οποιαδήποτε προσπάθεια ένταξης σε ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα.

Κύριοι Επίτροποι,

Έχετε υποχρέωση να το πράξετε και να διασφαλίσετε την εδαφική ακεραιότητα χώρας μέλους της ΕΕ, όπως η Ελλάδα. Είναι αδιανόητο, παράλογο και εξωφρενικό να εγκρίνετε τη συμμετοχή της Τουρκίας σε αμυντικά προγράμματα με χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Σας καλώ να ενεργήσετε άμεσα. Μην οπλίσετε το χέρι της Τουρκίας. Διαφυλάξτε την τιμή της Ευρώπης και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μου της Ελλάδας.

Με τιμή

Γ. Αυτιάς

Έλληνας ευρωβουλευτής του ΕΛΚ».