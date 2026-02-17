Επίτροπος σε Γ. Αυτιά: Ανεκτέλεστα έργα μετά τον Αύγουστο του '26 εντάσσονται σε άλλα ταμεία - Real.gr

Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2026 και τα οποία δεν θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι τότε, υπάρχει το ενδεχόμενο να ενταχθούν σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Αυτό τόνισε ο Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Raffaele Fitto, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικών.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής ρώτησε τον Επίτροπο, με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθούν έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που δεν έχουν ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2026. Παράλληλα, ο κ. Fitto σημείωσε ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία είχαν ζητήσει τη μεταφορά των έργων.

Ακολουθεί ο πλήρης διάλογος του ευρωβουλευτή με τον Επίτροπο:

Γ. Αυτιάς: Υπάρχει ένα ερώτημα. Μετά από το Ταμείο Ανάκαμψης, μετά το καλοκαίρι του 2026, εάν κάποια έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί θα τελειώσουν με χρήματα των κρατικών προϋπολογισμών ή θα δώσετε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τα έργα αυτά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης; Και μετά το Ανάκαμψης τί κ. Fitto ;

R. Fitto: Έχουμε την καταληκτική ημερομηνία. Έχουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Ιούνιο, παρουσιάσαμε με τον Επίτροπο Dombrovskis τη δυνατότητα, τα κράτη μέλη τα προγράμματα να τα μεταθέσουν, εκείνα τα οποία κινδυνεύουν με καθυστέρηση, από τον μηχανισμό στη συνοχή σε άλλα προγράμματα και είπαμε ότι αυτό είναι μια δυνατότητα. Είχαμε σημαντικές διαπραγματεύσεις, καταβάλλεται προσπάθεια με κάθε κράτος μέλος, με όλα τα κράτη μέλη που θέλουν να κάνουν αυτή τη μετάθεση. Οπότε από τον μηχανισμό ανθεκτικότητας να πάνε σε άλλα ταμεία αυτά τα προγράμματα. Είναι ακριβώς αυτές οι τροποποιήσεις και η αναθεώρηση που κάνουμε σε συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη.

Το βίντεο με την ερώτηση του Ευρωβουλευτή κ. Αυτιά: