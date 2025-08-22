Ερώτηση Μ.Κ.Κεφαλογιάννη προς την Κομισιόν: Η Λιβύη παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα, όχι της Ελλάδας, αλλά της ΕΕ - Real.gr

Έρωτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο ότι η κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης σχεδιάζει να παραχωρήσει σε τουρκικές εταιρείες το δικαίωμα εκτέλεσης σεισμικών ερευνών σε θαλάσσιες ζώνες, που εκτείνονται από τη Λιβύη ως τα νότια της Κρήτης», κατέθεσε ο πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας και ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «αυτές οι παράνομες ενέργειες, τόσο της Δυτικής όσο και της Ανατολικής Λιβύης, που δείχνουν να ακολουθούν κοινή στρατηγική στο ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών που βασίζεται στο παράνομο και άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο, που έχει καταδικαστεί απερίφραστα και από τους τρεις Θεσμούς της ΕΕ, καθώς παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνονται με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορουν να έχουν νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη».

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Και οι τρεις Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταδικάσει απερίφραστα το παράνομο και άκυρο ψευτοτουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη.

Ο ηγέτης της Ανατολικής Λιβύης Χαφτάρ, σχεδιάζει να παραχωρήσει σε τουρκικές εταιρείες το δικαίωμα εκτέλεσης σεισμικών ερευνών σε θαλάσσιες ζώνες που εκτείνονται από τη Λιβύη ως τα νότια της Κρήτης.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, αναδεικνύει ξεκάθαρα ότι και τα δύο πολιτικά κέντρα της διαιρεμένης αφρικανικής χώρας ακολουθούν κοινή στρατηγική στο ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών που βασίζεται στο παράνομο και άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Να σημειωθεί πως η διεθνώς αναγνωρισμένη μεταβατική κυβέρνηση της Τρίπολης, η οποία έχει υπό τον έλεγχό της το δυτικό τμήμα της Λιβύης, έχει ήδη υπογράψει συμφωνία με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Τουρκίας για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών σε θαλάσσιους χώρους νότια της Κρήτης.

Επιπλέον, τα δύο μέρη, σε πλήρη συντονισμό και επικαλούμενα το τουρκολιβυκό μνημόνιο, έχουν αμφισβητήσει επίσημα την ελληνική κυριαρχία σε περιοχές του θαλάσσιου χώρου της Κρήτης.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί για τις προσπάθειες τόσο της Ανατολικής όσο και της Δυτικής Λιβύης να παραβιάσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης;»