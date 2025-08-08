Ερώτηση Σ. Αρναούτογλου προς την Κομισιόν για τον αποκλεισμό αγροτών από το Μέτρο 23 - Real.gr

Να συμπεριληφθούν στο Μέτρο 23 και να στηριχθούν οικονομικά οι Έλληνες αγρότες, που τεκμηριωμένα υπέστησαν σημαντικές ζημιές οι οποίες υπερέβαιναν το 30% της παραγωγής τους λόγω φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων -όπως οι φυστικοπαραγωγοί της Φθιώτιδας- ζητά με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου.

Επίσης ρωτά την Κομισιόν «γιατί εξαιρέθηκαν περιοχές και καλλιέργειες από την εφαρμογή του Μέτρου».

Ο κ. Αρναούτογλου τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι αγρότες «αντιμετωπίζουν σοβαρές, άμεσες οικονομικές και λειτουργικές επιπτώσεις. Ο σκοπός του Μέτρου ήταν να ανακουφίσει τις «δυσκολίες ρευστότητας» και να μετριάσει τη «μείωση εισοδήματος» που προκαλείται από φυσικές καταστροφές. «Χωρίς πρόσβαση σε αυτήν την έκτακτη στήριξη, οι αγρότες καλούνται να επωμιστούν το βάρος των σημαντικών απωλειών παραγωγής. Αυτή η επισφαλής κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μία αλυσίδα αρνητικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου χρέους, της μειωμένης ικανότητας για επενδύσεις και -σε ακραίες περιπτώσεις- της αναγκαστικής διακοπής των γεωργικών δραστηριοτήτων τους», αναφέρει ο ευρωβουλευτής.

«Όταν ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί ρητά για να λειτουργήσει ως “δίχτυ ασφαλείας” αποτυγχάνει αποδεδειγμένα να φτάσει σε ένα σημαντικό μέρος των προβλεπόμενων δικαιούχων του, αναπόφευκτα δημιουργεί βαθιά απογοήτευση και δυσπιστία.Οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στην παροχή υποσχόμενης και αναγκαίας βοήθειας διαβρώνουν την εμπιστοσύνη και τονίζουν την ανικανότητα της κυβέρνησης να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στη διαχείριση κρίσεων, εμποδίζοντας την ανάπτυξη και εφαρμογή μακροπρόθεσμων στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και την αγροτική βιωσιμότητα», υπογραμμίζει ο κ. Αρναούτογλου.