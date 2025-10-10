Quantcast
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν:  Ρίξτε τις τιμές του ρεύματος και βάλτε φρένο στην ακρίβεια - Real.gr
real player

Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν:  Ρίξτε τις τιμές του ρεύματος και βάλτε φρένο στην ακρίβεια

11:49, 10/10/2025
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν:  Ρίξτε τις τιμές του ρεύματος και βάλτε φρένο στην ακρίβεια

Τη λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων για τη μείωση των τιμών του ρεύματος, την καταπολέμηση της ακρίβειας στις τιμές των αγαθών και την προστασία του εμπορικού κόσμου από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες τρίτων χωρών, ζήτησε από τον Επίτροπο για τη Βιομηχανία Stéphane Séjourné, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο κ. Αυτιάς τόνισε ότι η Ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς πρέπει να έχει χειροπιαστό όφελος για τις κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τον ανταγωνισμό. «Αυτό σημαίνει χαμηλές τιμές στα νοικοκυριά, ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και προστασία από τρίτες αγορές με αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής καλεί την Κομισιόν να κινηθεί άμεσα κλείνοντας το δρόμο σε επικίνδυνα πακέτα ηλεκτρονικών αγορών που δεν τηρούν κανένα ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας, όπως ορθά είχε επισημάνει η OLAF στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Προστατέψτε τον κόσμο του εμπορίου από όσους κερδοσκοπούν μεταμορφώνοντας την Ευρώπη σε «χωματερή» με τα φθηνά προϊόντα τους. Κάντε το τώρα, γιατί αύριο θα είναι αργά».

Η πλήρης ομιλία είναι η εξής:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η Ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς πρέπει να έχει χειροπιαστό όφελος για τις κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, χαμηλότερες τιμές για τα νοικοκυριά, ευκαιρίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων και προστασία από τρίτες αγορές με αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα. Κύριε Επίτροπε, κινηθείτε αποφασιστικά για να πέσουν οι τιμές του ρεύματος και να αποκατασταθεί η ισορροπία στις τιμές των αγαθών. Κλείστε το δρόμο άμεσα σε επικίνδυνα πακέτα ηλεκτρονικών αγορών, που δεν τηρούν κανένα ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας, όπως ορθά ενημέρωσε η OLAF στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προστατέψτε τον κόσμο του εμπορίου από όσους κερδοσκοπούν μεταμορφώνοντας την Ευρώπη σε «χωματερή» με τα φθηνά προϊόντα τους. Κάντε το τώρα, γιατί αύριο θα είναι αργά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved