Γ. Αυτιάς: Ζητεί λύση από την Κομισιόν για τις πλημμύρες στον Έβρο - Real.gr

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, με επιστολή του στον Επίτροπο Προϋπολογισμού Piotr Serafin ζητά άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων και φραγμάτων, καθώς και την ενίσχυση μηχανισμών πρόληψης για την αντιμετώπιση της υπερχείλισης των υδάτων από τη γειτονική Βουλγαρία προς το Νομό Έβρου.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι οι έντονες βροχοπτώσεις στη Βουλγαρία, προκαλούν άνοδο της στάθμης του ποταμού Έβρου και οδηγούν σε εκτεταμένες πλημμύρες προκαλώντας ζημιές στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Επίσης τονίζει ότι οι κάτοικοι του Έβρου και η τοπική αυτοδιοίκηση ζητούν άμεση ευρωπαϊκή συνδρομή.

Ο κ. Αυτιάς έχει θέσει το ζήτημα αυτό και στον Βούλγαρο ομόλογό του Ilia Lazarov με έμφαση στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας κοινής ευρωπαϊκής λύσης για τη διαχείριση της υπερχείλισης των υδάτων, καθώς το πρόβλημα αυτό αποκτά σταδιακά ένα μόνιμο χαρακτήρα που ταλανίζει με δυσβάσταχτο τρόπο τον Έβρο.

Η επιστολή είναι η εξής:



Αξιότιμε κ. Επίτροπε,

Πρόσφατα επισκέφθηκα την περιοχή της Θράκης και συγκεκριμένα τον Νομό Έβρου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου, διαπίστωσα ότι η περιοχή υφίσταται ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά στην υπερχείλιση υδάτων από τη γειτονική Βουλγαρία.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν τη γείτονα χώρα, απελευθερώνουν μεγάλο όγκο υδάτων από φράγματα με αποτέλεσμα να αυξάνεται η στάθμη του νερού στον ποταμό Έβρο και να πλημμυρίζουν εκτεταμένες εκτάσεις γης, προκαλώντας καταστροφές σε καλλιέργειες και σε πληθώρα επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Στη γέφυρα του Πυθίου, η στάθμη του ποταμού ξεπέρασε το όριο ασφαλείας των 5.8 μέτρων και άγγιξε τα 6.5 μέτρα, ενώ κατέγραψε μια ανησυχητική υπέρβαση των ορίων επιφυλακής.

Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε τρεις δήμους να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας και να πραγματοποιήσουν τεχνητές παρεμβάσεις για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων. Με την παρούσα επιστολή μου, σας διατυπώνω το αίτημα των κατοίκων και της τοπικής αυτοδιοίκησης του Νομού Έβρου, οι οποίοι ζητούν τη συνδρομή σας για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Είναι ένα θέμα που το έχω θέσει και στον Βούλγαρο συνάδελφό μου κ. Ilia Lazarov, υπογραμμίζοντάς του την ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας κοινής λύσης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων με ευρωπαϊκή υποστήριξη, καθώς η κατάσταση αυτή προσλαμβάνει σταδιακά ένα μόνιμο χαρακτήρα.

Ως Έλληνας Ευρωβουλευτής, ζητώ την άμεση παρέμβασή σας, ώστε η Κομισιόν να δώσει ένα τέλος στην κατάσταση αυτή, με τη χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων και με την κατασκευή φραγμάτων στον Έβρο και στις συνοριακές περιοχές της Βουλγαρίας, καθώς και με την παροχή χρηματοδότησης για την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης για να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα που επιβαρύνουν δυσανάλογα τον Έβρο.