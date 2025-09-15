Γιώργος Αυτιάς: Ζητεί από την Κομισιόν ισότιμη χρηματοδότηση και των ελληνικών συνόρων με τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης - Real.gr

«Ισότιμη χρηματοδότηση από την Κομισιόν για την προστασία των ελληνικών συνόρων μαζί με τα ανατολικά ευρωπαϊκά σύνορα, καθώς η Τουρκία δεν έχει άρει το Casus Belli κατά της Ελλάδας», ζητά με ερώτησή του ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και της Επιτροπής Προϋπολογισμού.

Στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι «αυτοδικαίως, στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνονται και τα ελληνικά σύνορα, που είναι και ευρωπαϊκά, καθώς εκτείνονται από τον Έβρο έως το Καστελόριζο και την Κρήτη». Συνεπώς, όπως αναφέρει, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει απαρέγκλιτα απόφαση του 2024 της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία όρισε για πρώτη φορά τη χρηματοδότηση των ανατολικών συνόρων της Ευρώπης».

Και στην ερώτησή του καταλήγει: «Κύριοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ΕΕ δεν απειλείται μόνο από τη Ρωσία, αλλά και από την Τουρκία βάσει επανειλημμένων απειλών Τούρκων αξιωματούχων, καθώς και με χάρτες που καταδεικνύουν τις απειλές αυτές».

Ολόκληρη η πλήρης ερώτηση έχει ως εξής:

«Πρόσφατα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ομιλία της αναφέρθηκε στην ανάγκη για στήριξη των ανατολικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξυπακούεται ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την προστασία και τη φύλαξη των συνόρων θα πρέπει να αφορά και στα ανατολικά και στα νότια σύνορα της Ελλάδας, τα οποία εκτείνονται από τον Έβρο μέχρι το Καστελόριζο και από το Καστελόριζο έως την Κρήτη. Ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω επανειλημμένα τονίσει την αναγκαιότητα αυτού του θέματος, καθώς η Τουρκία δεν έχει άρει το Casus Belli κατά της Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα κινείται εκτός διεθνούς δικαίου κατά της χώρας μου μέσω του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Επιπλέον, η προστασία και η φύλαξη των ανατολικών συνόρων της Ευρώπης ψηφίστηκε για πρώτη φορά το 2024 στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απειλή δεν προέρχεται μόνο από τη Ρωσία. Επί μονίμου βάσεως, άμεσα ή έμμεσα, η Τουρκία διατυπώνει απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας, οι οποίες έχουν εκφραστεί και από εκπροσώπους του τουρκικού κράτους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1) Θα χρηματοδοτηθούν συνολικά όλα τα ανατολικά ευρωπαϊκά σύνορα;

2) Θα ενισχύσετε με ισότιμη χρηματοδότηση τα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ όπως και τα βόρεια, καθώς αποτελεί αδήριτη ανάγκη η θωράκιση ολόκληρης της Ευρώπης;».