H Έλενα Κουντουρά στην «Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού» της Κομισιόν: 5 βασικές προτεραιότητες για βιώσιμους, ανθεκτικούς και ανταγωνιστικούς προορισμούς στην ΕΕ - Real.gr

Πέντε βασικές προτεραιότητες εν όψει της πρώτης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον βιώσιμο τουρισμό, ανέδειξε η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά, Αντιπρόεδρος της Eπιτροπής TRAN, ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού, την κορυφαία εκδήλωση που διοργάνωσε η Κομισιόν στις Βρυξέλλες στις 26 Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή όλων των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και εκπροσώπων της τουριστικής βιομηχανίας.

H Έλενα Κουντουρά τοποθετήθηκε στο θεσμικό πάνελ για τη νέα στρατηγική για το βιώσιμο τουρισμό, στην οποία αναφέρθηκε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, και συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού UN Tourism, Σαϊχά Νασέρ αλ Νοουίς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Τουρισμού της Κύπρου, που έχει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, Kώστας Κουμής, ο Πρόεδρος της HOTREC Αλέξανδρος Βασιλικός, ο Γενικός Γραμματέας της ECTAA Έρικ Ντρέσιν και ο Δήμαρχος του Ντουμπρόβνικ Μάτο Φράνκοβιτς.

H Έλενα Κουντουρά εστίασε σε πέντε προτεραιότητες άμεσα συνδεδεμένες με τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το βιώσιμο τουρισμό που θα παρουσιάσει η Κομισιόν την άνοιξη του 2026, και για την οποία πίεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ίδια προσωπικά εδώ και πέντε χρόνια.

Έθεσε ως αναγκαία:

Την κατάρτιση, παράλληλα με την ευρωπαϊκή στρατηγική, ενός ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης και υλοποίησης ανά έτος, με εξασφαλισμένη ειδική χρηματοδότηση και fast track μοντέλο διακυβέρνησης, που θα περιλαμβάνει

– ενισχυμένο ρόλο των Περιφερειών και των Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών DMOs,

– ενιαίο πλαίσιο βιώσιμων και ανθεκτικών τουριστικών προορισμών, με κοινά πρότυπα και δείκτες KPIs, και σύστημα πιστοποίησης και παρακολούθησης.

– τον κοινό Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων για τον Τουρισμό, για την αποτελεσματική διαχείριση των προορισμών

– ένα ειδικό ταμείο, ή σε κάθε περίπτωση εξασφαλισμένη χρηματοδότηση στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, που θα συνδεθεί με την ευρωπαϊκή στρατηγική για το βιώσιμο τουρισμό.

Ενώ τόνισε ότι αποτελεί πάγιο αίτημα να αποκτήσει ο Τουρισμός ξεχωριστή γραμμή προϋπολογισμού και έναν ξεχωριστό ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού.

Τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ώστε να καταστούν ανθεκτικές, βιώσιμες και ασφαλείς, που σήμερα σε πολλούς προορισμούς λειτουργούν οριακά, ειδικά σε περιόδους τουριστικής αιχμής αλλά και λόγω των κλιματικών καταστροφών. Ειδική υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό με ένα ευέλικτο και άμεσο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση με παράλληλα μέτρα για οικονομικά ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις, στα ζητήματα της φορολογικής αντιμετώπισης τους της εξάρτησης από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και τη δίκαιη αντιμετώπιση από τις παγκόσμιες πλατφόρμες Την εξασφάλιση επαρκούς συνδεσιμότητας των τουριστικών προορισμών, που σήμερα γίνεται αποσπασματικά και τυχαία, χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά. Το καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό σε όλο το φάσμα της τουριστικής δραστηριότητας, μπαίνοντας σε νέα εποχή στην τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, με βάση τις ανάγκες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Κλείνοντας την παρέμβασή της η Έλενα Κουντουρά τόνισε: “Το μέλλον του τουρισμού στην Ευρώπη γράφεται από εμάς, όλους μαζί, διασφαλίζοντας ότι κάθε προορισμός, κάθε κοινότητα, κάθε επιχείρηση, κάθε πολίτης θα ωφεληθεί».

Σημειώνεται ότι καταρτίζεται στην Επιτροπή TRAN ειδική έκθεση, που βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης, όπου η Έλενα Κουντουρά συμμετέχει ως σκιώδης εισηγήτρια της πολιτικής της ομάδας, με θέμα την “Ενίσχυση της συνδεσιμότητας, διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπική αριστεία: διαχείριση των προορισμών και περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη”.

Η Έλενα Κουντουρά συμμετείχε επίσης σε ξεχωριστή συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού UN Tourism, που είχε αντιπροσωπεία της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN και της Ειδικής Ομάδας για τον Τουρισμό, Tourism Task Force. Στη συνάντηση, συζητήθηκαν οι στόχοι για την βιωσιμότητα στον τουρισμό και η ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.