Κοινωνία των πολιτών, επιχειρήσεις, καλλιτέχνες, αθλητές υπέρ της συμμετοχής στις εκλογές

Νέοι εθελοντές, πανευρωπαϊκές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και πολυεθνικές επιχειρήσεις συμμετείχαν στην εκστρατεία #ΑξιοποίησεΤηνΨήφοΣου για τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Ναυαρχίδες του επιχειρηματικού και πολιτιστικού τομέα της Ευρώπης, αλλά και μη κερδοσκοπικές ομάδες, συμμετείχαν στην εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των εκλογών και για την ενθάρρυνση των πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση να ψηφίσουν.

Περισσότερες από 500 πανευρωπαϊκές οργανώσεις σε κεντρικό επίπεδο και πολλές άλλες σε κάθε χώρα έχουν προωθήσει την εκστρατεία #ΑξιοποίησεΤηνΨήφοΣου μέσω των δικτύων τους, με τις δικές τους εκστρατείες ή μέσω των καναλιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εκστρατεία της οργάνωσης Save The Children «I Count, I Vote» περιλαμβάνει βίντεο και οπτικά στοιχεία στο LinkedIn για την ενθάρρυνση της συμμετοχής στις εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τοπική Δημοκρατία - European Association for Local Democracy (ALDA) δρομολόγησε την εκστρατεία «TALE – TAke the Lead in the EU Elections» για το σκοπό αυτό.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους δημιούργησε την εκστρατεία #EUisU + Vote EP 24, η οποία περιλαμβάνει ένα τραγούδι και βίντεο που έφτιαξαν πολίτες, ενθαρρύνοντας και άλλους να ψηφίσουν. Η πρωτοβουλία «eurVote eurFuture» της οργάνωσης Democracy International σε δέκα χώρες είναι μια προσπάθεια να αυξηθεί η ενημέρωση σχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω εκδηλώσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων, αυτοκόλλητων και βίντεο που δείχνουν πώς ψηφίζουμε, απευθυνόμενα σε ψηφοφόρους που συμμετέχουν για πρώτη φορά. Η οργάνωση Inclusion Europe προώθησε μια εκστρατεία για τα δικαιώματα ψήφου των ατόμων με διανοητική αναπηρία, μέσω ψηφιακού περιεχομένου στο Instagram.

Στο πλαίσιο της κοινότητας mazi.eu του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργανώθηκαν ποικίλες δραστηριότητες από νέους εθελοντές σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως χοροί, δενδροφυτεύσεις, ανοιξιάτικοι καθαρισμοί, κουίζ γνώσεων σε παμπ και μπαρ, σεμινάρια, διαλέξεις και μουσικά φεστιβάλ.

Στη Γερμανία διοργανώθηκε τουρνουά καλαθοσφαίρισης με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες. Στην Ισπανία, ο νεαρός ακτιβιστής Pol Villaverde δημιούργησε την Palumba, μια πανευρωπαϊκή εφαρμογή για κινητά που βοηθά τους ανθρώπους να μάθουν ποιο κόμμα ή υποψήφιο να ψηφίσουν. Στην Πορτογαλία, ακτιβιστές διοργάνωσαν εκδηλώσεις σέρφινγκ για άτομα με αναπηρία και δημιουργικές συνεργασίες με τοπικούς αθλητικούς συλλόγους. Στην Ιρλανδία, ο Daniel Long, ένας νεαρός αγρότης, συμμετείχε μαζί με άλλους εθελοντές διοργανώνοντας σειρά εκλογικών εκδηλώσεων στην αγροτική Ιρλανδία και σε πανεπιστήμια.

Πετυχημένες ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως η πλατφόρμα μουσικής Spotify και η εταιρεία παραγωγής τροφίμων Oatly, ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να ψηφίσουν και τους ενημερώνουν σχετικά με τις εκλογές στις πλατφόρμες τους. Στο πλαίσιο της εκστρατείας #AllHandsForDemocracy, η Universal Music Group σφραγίζει τα χέρια του ακροατηρίου των συναυλιών της με μια προσωρινή στάμπα που τους υπενθυμίζει να ψηφίσουν.

Συνολικά 898 σινεμά σε ολόκληρη την Ένωση έχουν δεσμευτεί να προβάλουν το βίντεο της εκστρατείας #ΑξιοποίησεΤηνΨήφοΣου πριν από τις ταινίες τους, ενώ τα φεστιβάλ στη Γαλλία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία και την Ολλανδία ενθάρρυναν τους θεατές τους και τους επαγγελματίες του κινηματογράφου να ψηφίσουν, προβάλλοντας πανό και ηλεκτρονικές αφίσες, στέλνοντας ενημερωτικά δελτία και δημοσιεύοντας σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.