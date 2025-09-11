N. Παππάς: Δεν μπορεί η ΕΕ να μένει σιωπηλή στη σύλληψη Κυπρίων-Ευρωπαίων πολιτών από το ψευδοκράτος στα Κατεχόμενα - Real.gr

Η σύλληψη και κράτηση πέντε Κυπρίων από το ψευδοκράτος στα Κατεχόμενα, «δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, μιλώντας χθες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με θέμα «Κράτηση Ευρωπαίων πολιτών στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του κ. Παππά, «σε έντονα προσωπικό τόνο, αναφέρθηκε στην ιστορία της οικογένειάς του, τονίζοντας ότι η μητέρα του αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της στο Βαρώσι της Αμμοχώστου σε ηλικία μόλις 12 ετών, μετά την τουρκική εισβολή του 1974».

«Η γιαγιά μου και ο παππούς μου δεν σταμάτησαν ποτέ να μιλούν για τον πόνο του ξεριζωμού. Αυτόν τον πόνο που νιώθει η οικογένειά μου, νιώθουν και χιλιάδες Κύπριοι», σημείωσε και «συνδέοντας αυτήν τη βιωματική μνήμη με τα τρέχοντα γεγονότα, αναφέρθηκε στην κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων από τις κατοχικές Αρχές. Οι πολίτες αυτοί συνελήφθησαν τον Ιούλιο ενώ επισκέπτονταν τις περιουσίες τους στα Κατεχόμενα. Τρεις από αυτούς έχουν αφεθεί προσωρινά ελεύθεροι υπό όρους, ενώ δύο παραμένουν υπό κράτηση».

Όπως επεσήμανε ο κ. Παππάς, «οι πέντε αυτοί άνθρωποι δεν είναι εγκληματίες. Είναι θύματα μιας πολιτικής αντιποίνων, όμηροι σε ένα παιχνίδι που παραβιάζει κάθε αρχή διεθνούς δικαίου και ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Επίσης, υπογράμμισε ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Η Κύπρος είναι Ευρώπη, και αυτοί οι πέντε είναι Ευρωπαίοι. Η αυθαίρετη κράτησή τους αποτελεί πληγή όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για ολόκληρη την Ένωση. Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, κάλεσε την Ολομέλεια, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τη διεθνή κοινότητα να απαιτήσουν την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων.