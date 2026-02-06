Quantcast
Ο Γ. Αυτιάς εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού για το 2027 - Real.gr
Ο Γ. Αυτιάς εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού για το 2027

11:14, 06/02/2026
Εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027, ορίστηκε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Πρόκειται για έναν κρίσιμο και απαιτητικό φάκελο και έχει καθοριστική σημασία για την Ελλάδα, ενόψει και της έναρξης της Ελληνικής Προεδρίας την ίδια χρονιά.

Για την ανάληψη αυτής της θέσης εκτιμήθηκε η συστηματική και ενεργή παρουσία του κ. Αυτιά στις εργασίες της Επιτροπής Οικονομικών, οι συνεχείς παρεμβάσεις του σε ακροάσεις με τους Επιτρόπους, καθώς και η κατάθεση ερωτήσεων και προτάσεων προς την Κομισιόν.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής καλείται να συνδιαμορφώσει τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Οικονομικών για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό του 2027.

Ο Γ. Αυτιάς θα εισηγηθεί σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση του Προϋπολογισμού για τα σύνορα, την άμυνα, τη στέγη, το δημογραφικό , καθώς και τη λήψη μέτρων για τη μείωση της ακρίβειας στο ρεύμα, την οικονομική στήριξη των Περιφερειών και των αγροτών που έχουν πληγεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, την ανάπτυξη των υποδομών Υγείας, Παιδείας, τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, τη δημιουργία νέου Κοινωνικού Ταμείου και την απορρόφηση των αδιάθετων κονδυλίων του Ταμείου Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται, ότι ο κ. Αυτιάς έχει οριστεί και εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής για τα σύνορα, τη μετανάστευση και το άσυλο, για την περίοδο 2028-2034.

