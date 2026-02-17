Σ. Αρναούτογλου: Ερώτηση στην Κομισιόν για στήριξη της παράκτιας αλιείας και της βιωσιμότητας των ιχθυαποθεμάτων - Real.gr

Στήριξη της παράκτιας αλιείας και της βιωσιμότητας των ιχθυαποθεμάτων, ζητεί ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, με ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η παράκτια αλιεία, αναφέρει στην ερώτηση, «αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της τοπικής οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής και της επισιτιστικής ασφάλειας σε πολλές παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι επαγγελματίες αλιείς αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις, όπως το αυξημένο κόστος καυσίμων και εξοπλισμού, η μείωση των ιχθυαποθεμάτων, η πίεση από περιβαλλοντικούς και κλιματικούς παράγοντες, αλλά και ζητήματα ανταγωνισμού και ρυθμιστικού πλαισίου».

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη «καλύτερης αξιοποίησης των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF/ΠΑΛΥΘ 2021-2027) για τον εκσυγχρονισμό του στόλου, τη στήριξη εισοδήματος των αλιέων, την προστασία των ιχθυαποθεμάτων και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών, καθώς και η ανάγκη σαφέστερου θεσμικού πλαισίου για την ερασιτεχνική αλιεία».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «πώς προτίθεται να ενισχύσει την οικονομική βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας και να διασφαλίσει την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του EMFAF για εκσυγχρονισμό στόλου, στήριξη εισοδήματος και προστασία των ιχθυαποθεμάτων; Προτίθεται να εξετάσει πρόσθετα μέτρα αποζημίωσης ή στήριξης για αλιείς που πλήττονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, προστατευόμενα θαλάσσια είδη ή περιορισμούς δραστηριότητας; Πώς αξιολογεί η Επιτροπή το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ερασιτεχνική αλιεία και υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω εναρμόνιση κανόνων, ώστε να διασφαλίζεται ισορροπία μεταξύ βιωσιμότητας αποθεμάτων και δίκαιου ανταγωνισμού με την επαγγελματική αλιεία;».