Σ. Αρναούτογλου: Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη στο κόστος στέγασης, τελευταία στις λύσεις - Real.gr

«Η Ελλάδα είναι πρώτη στο βάρος της στέγασης και τελευταία στις δημόσιες επενδύσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, αναφερόμενος στα νέα στοιχεία της Eurostat για το κόστος στέγασης.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Αρναούτογλου, «η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην Ευρώπη:

• 29,1% των πολιτών στις αστικές περιοχές και 27,7% στην περιφέρεια δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματος μόνο για να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 10% και 6% αντίστοιχα.

• 42,8% των πολιτών δεν μπορούν να πληρώσουν εγκαίρως ενοίκια, δάνεια και λογαριασμούς ρεύματος (ο μέσος όρος της ΕΕ: 9,2%).

• 1 στους 5 δηλώνει ότι δεν μπορεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του.

• Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης υποχωρεί κάτω από το 70%, χάνοντας ένα βασικό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας.

• Οι επενδύσεις σε κατοικίες περιορίζονται στο 2,6% του ΑΕΠ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 5,3%».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «η στέγη δεν είναι προνόμιο, είναι θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα – και η Κυβέρνηση επέλεξε να το αφήσει εκτός ατζέντας». Σημειώνει, δε, ότι «η στέγαση είναι επιλέξιμη δαπάνη και ρητή προτεραιότητα του ΕΣΠΑ. Η χώρα έχει στη διάθεσή της εργαλεία, χρηματοδότηση και ευρωπαϊκή στήριξη για να δημιουργήσει προσιτή κατοικία, να ενισχύσει τους ενοικιαστές και να ανακουφίσει τα νοικοκυριά. Κι όμως, όπως ακριβώς συνέβη και με το Ταμείο Ανάκαμψης -όπου η Κυβέρνηση περιορίστηκε σε παχιά λόγια και απέτυχε να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες δυνατότητες- η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι κάτω από τη βάση».