Σ. Αρναούτογλου: Η Κέρκυρα και τα Ιόνια Νησιά στο επίκεντρο της μάχης για μία Ευρώπη με συνοχή και ανθρώπινο πρόσωπο - Real.gr

Η Κέρκυρα και τα Ιόνια Νησιά θα βρεθούν στο κέντρο της ευρωπαϊκής προσοχής, με την επίσκεψη της επίσημης αποστολής της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο Ισπανός Σοσιαλιστής ευρωβουλευτής Marcos Ros Sempere, ενώ στη σύνθεση της αποστολής μετέχει και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, προβάλλοντας με έμφαση τα ζητήματα της νησιωτικότητας, της κλιματικής ανθεκτικότητας και της στήριξης των τοπικών κοινωνιών.

Η αποστολή, στην οποία συμμετέχουν ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, θα επισκεφθεί έργα που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα συναντηθεί με τον περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, τη Διαχειριστική Αρχή και εκπροσώπους τοπικών φορέων, αναδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της Πολιτικής Συνοχής για την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο κ. Αρναούτογλου, με αφορμή την επίσκεψη, υπογράμμισε:

«Η Κέρκυρα και τα Ιόνια Νησιά ετοιμάζονται να αναδείξουν στην πράξη τι σημαίνει Ευρώπη που στέκεται δίπλα στους πολίτες. Τα έργα που θα παρουσιαστούν, από την ανάπλαση δημόσιων χώρων μέχρι την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι παραδείγματα του πώς η Πολιτική Συνοχής μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση και να δώσει νέα προοπτική ανάπτυξης.

Όμως η πραγματική πρόκληση παραμένει: Τα μικρά και απομονωμένα νησιά, όπως οι Παξοί και τα Διαπόντια, που συχνά μένουν στο περιθώριο. Εκεί κρίνεται στην πράξη η Ευρωπαϊκή Συνοχή. Χρειάζονται ειδικά μέτρα, υποδομές και στήριξη για να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες, ενέργεια, υγεία και μεταφορές.

Το μήνυμα από την Κέρκυρα θα είναι ξεκάθαρο: Θέλουμε μια Ευρώπη που επενδύει στις Περιφέρειες, που δίνει ευκαιρίες στους νέους να μείνουν στον τόπο τους και που μετατρέπει την πολιτιστική μας κληρονομιά σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης. Η δύναμη της Ευρώπης βρίσκεται στις τοπικές κοινωνίες και στους ανθρώπους τους».