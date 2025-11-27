Σ. Αρναούτογλου: Να επιβάλει η ΕΕ αυστηρές κυρώσεις στην Τουρκία για την παράνομη αλιεία στο Αιγαίο - Real.gr

«Δεν γίνεται οι Ευρωπαίοι ψαράδες να περιορίζονται, ενώ στο Αιγαίο η παράνομη τουρκική αλιεία κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, χωρίς κανένα έλεγχο», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, κατά τη συζήτηση χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις «Αλιευτικές Δυνατότητες 2026,» που αφορούν τη διασφάλιση των αποθεμάτων ψαριών, των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των παράκτιων κοινοτήτων.

Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ότι η βιώσιμη αλιεία δεν μπορεί να σημαίνει τιμωρία των Ευρωπαίων επαγγελματιών που σέβονται τον νόμο, ενώ την ίδια ώρα στο Αιγαίο εντείνεται η παράνομη αλιευτική δραστηριότητα από τουρκικές μηχανότρατες και σκάφη.

Ο κ. Αρναούτογλου κάλεσε την Κομισιόν:

– Να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις σε τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, όταν παραβιάζουν τους κανόνες.

– Να ενισχύσει τους ελέγχους και την αστυνόμευση στα ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα.

– Να στηρίξει ουσιαστικά τους επαγγελματίες αλιείς που τηρούν τη νομιμότητα.