Quantcast
Σ. Αρναούτογλου: Να επιβάλει η ΕΕ αυστηρές κυρώσεις στην Τουρκία για την παράνομη αλιεία στο Αιγαίο - Real.gr
real player

Σ. Αρναούτογλου: Να επιβάλει η ΕΕ αυστηρές κυρώσεις στην Τουρκία για την παράνομη αλιεία στο Αιγαίο

12:57, 27/11/2025
Σ. Αρναούτογλου: Να επιβάλει η ΕΕ αυστηρές κυρώσεις στην Τουρκία για την παράνομη αλιεία στο Αιγαίο

«Δεν γίνεται οι Ευρωπαίοι ψαράδες να περιορίζονται, ενώ στο Αιγαίο η παράνομη τουρκική αλιεία κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, χωρίς κανένα έλεγχο», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, κατά τη συζήτηση χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις «Αλιευτικές Δυνατότητες 2026,» που αφορούν τη διασφάλιση των αποθεμάτων ψαριών, των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των παράκτιων κοινοτήτων.

Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ότι η βιώσιμη αλιεία δεν μπορεί να σημαίνει τιμωρία των Ευρωπαίων επαγγελματιών που σέβονται τον νόμο, ενώ την ίδια ώρα στο Αιγαίο εντείνεται η παράνομη αλιευτική δραστηριότητα από τουρκικές μηχανότρατες και σκάφη.

Ο κ. Αρναούτογλου κάλεσε την Κομισιόν:

– Να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις σε τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, όταν παραβιάζουν τους κανόνες.

– Να ενισχύσει τους ελέγχους και την αστυνόμευση στα ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα.

– Να στηρίξει ουσιαστικά τους επαγγελματίες αλιείς που τηρούν τη νομιμότητα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Τι «δείχνουν» τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Τι «δείχνουν» τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

12:36 27/11
Δείτε όλη τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στον realfm 97.8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στον realfm 97.8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

11:06 27/11
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης - Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης - Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

09:48 27/11
Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια - Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου

Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια - Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου

09:28 27/11
Καβγάς on air στην ΕΡΤ για τον Ουγγαρέζο και τον Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: Με ειρωνεύεστε; - ΒΙΝΤΕΟ

Καβγάς on air στην ΕΡΤ για τον Ουγγαρέζο και τον Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: Με ειρωνεύεστε; - ΒΙΝΤΕΟ

13:39 27/11
Θρήνος για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο: Ηταν η δεύτερη ημέρα του ως ΕΠΟΠ

Θρήνος για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο: Ηταν η δεύτερη ημέρα του ως ΕΠΟΠ

09:15 27/11
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή - To αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή - To αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

09:33 27/11
Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε» έλεγε η 75χρονη για τη νύφη της

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε» έλεγε η 75χρονη για τη νύφη της

08:39 27/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved