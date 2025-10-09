Σάκης Αρναούτογλου: Η Ευρώπη δεν μπορεί να σωπαίνει όταν πολίτες της κρατούνται αυθαίρετα - BINTEO - Real.gr

Δέκα χρόνια αυθαίρετης κράτησης του Σουηδού εκδότη Gui Minhai στην Κίνα – Παρέμβαση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Ολομέλεια

Στη συζήτηση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και τη συμπλήρωση δέκα ετών αυθαίρετης κράτησης του Σουηδού εκδότη και Ευρωπαίου πολίτη Gui Minhai, παρενέβη ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς τις Κινεζικές αρχές και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

«Η περίπτωση του Gui Minhai δεν είναι μεμονωμένη», τόνισε, «αλλά φανερώνει ένα ανησυχητικό μοτίβο καταστολής της ελευθερίας της έκφρασης και αυθαίρετων κρατήσεων δημοσιογράφων και εκδοτών στην Κίνα».

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής υπενθύμισε ότι η Κίνα παραμένει χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί στρατηγικό διάλογο, ο οποίος, ωστόσο, δεν μπορεί να αγνοεί τις κατάφωρες παραβιάσεις θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην παρέμβασή του κάλεσε τις Κινεζικές αρχές να προβούν άμεσα στην άνευ όρων απελευθέρωση του Gui Minhai, να εγγυηθούν την πρόσβασή του σε ανεξάρτητη νομική και ιατρική υποστήριξη και να διασφαλίσουν τη δίκαιη μεταχείριση του σύμφωνα με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.

«Η επανεκκίνηση του διαλόγου με το Πεκίνο δεν μπορεί να θεωρηθεί λευκή επιταγή», επεσήμανε, τονίζοντας πως η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε διακρατικής σχέσης.

Παρακολουθήστε στον παρακάτω σύνδεσμο την παρέμβαση του ευρωβουλευτή: