Quantcast
Τσιόδρας: H επικείμενη Πράξη για την ψηφιακή δικαιοσύνη πρέπει να προστατεύει επαρκώς τους καταναλωτές απέναντι στις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου - Real.gr
real player

Τσιόδρας: H επικείμενη Πράξη για την ψηφιακή δικαιοσύνη πρέπει να προστατεύει επαρκώς τους καταναλωτές απέναντι στις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου

13:32, 21/11/2025
Τσιόδρας: H επικείμενη Πράξη για την ψηφιακή δικαιοσύνη πρέπει να προστατεύει επαρκώς τους καταναλωτές απέναντι στις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου

H επικείμενη Πράξη για την ψηφιακή δικαιοσύνη (Digital Fairness Act), η οποία θα παρουσιαστεί επισήμως στα τέλη του 2026, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης κατά την χθεσινή εκδήλωση της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (CCIA Europe), στις Βρυξέλλες.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε εκτενώς σε θέματα που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο.

Στην εκδήλωση μετείχαν εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών, (Google, Amazon, Booking, Meta, Uber, Paramount, L’Oreal, Mozilla και eBay), οργανώσεων (Euroconsumers, European Tech Alliance, EuroCommerce, Center for Information Policy Leadership) και εκπρόσωπος από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Πράξη για την ψηφιακή δικαιοσύνη (Digital Fairness Act), αναμένεται να παρουσιαστεί στα τέλη του 2026 και θα έχει ως στόχο την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών έναντι αθέμιτων πρακτικών στο διαδίκτυο και τη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για τα παιδιά μέσω της αντιμετώπισης του ψηφιακού εθισμού.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Τσιόδρας σημείωσε ότι το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να προστατεύει επαρκώς τους καταναλωτές απέναντι στις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου, μειώνοντας παράλληλα το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις και δημιουργώντας χώρο για περισσότερη καινοτομία και ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης πρακτικών, όπως η εκμετάλλευση της ευαλωτότητας συγκεκριμένων καταναλωτών με στόχο την άσκηση πίεσης για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

16:15 21/11
Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

16:11 21/11
Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

16:02 21/11
Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

16:00 21/11
Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

15:45 21/11
Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

15:37 21/11
Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

15:33 21/11
Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

15:30 21/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved