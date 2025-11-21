Τσιόδρας: H επικείμενη Πράξη για την ψηφιακή δικαιοσύνη πρέπει να προστατεύει επαρκώς τους καταναλωτές απέναντι στις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου - Real.gr

H επικείμενη Πράξη για την ψηφιακή δικαιοσύνη (Digital Fairness Act), η οποία θα παρουσιαστεί επισήμως στα τέλη του 2026, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης κατά την χθεσινή εκδήλωση της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (CCIA Europe), στις Βρυξέλλες.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε εκτενώς σε θέματα που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο.

Στην εκδήλωση μετείχαν εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών, (Google, Amazon, Booking, Meta, Uber, Paramount, L’Oreal, Mozilla και eBay), οργανώσεων (Euroconsumers, European Tech Alliance, EuroCommerce, Center for Information Policy Leadership) και εκπρόσωπος από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Πράξη για την ψηφιακή δικαιοσύνη (Digital Fairness Act), αναμένεται να παρουσιαστεί στα τέλη του 2026 και θα έχει ως στόχο την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών έναντι αθέμιτων πρακτικών στο διαδίκτυο και τη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για τα παιδιά μέσω της αντιμετώπισης του ψηφιακού εθισμού.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Τσιόδρας σημείωσε ότι το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να προστατεύει επαρκώς τους καταναλωτές απέναντι στις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου, μειώνοντας παράλληλα το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις και δημιουργώντας χώρο για περισσότερη καινοτομία και ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης πρακτικών, όπως η εκμετάλλευση της ευαλωτότητας συγκεκριμένων καταναλωτών με στόχο την άσκηση πίεσης για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.