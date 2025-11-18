Τσιόδρας προς Κομισιόν: Να ενισχυθεί η προώθηση παγκοσμίως των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων - Real.gr

Μέτρα για την ενίσχυση της προβολής και προώθησης των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων (συνεπώς και των ελληνικών), ζητάει ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ρωτά την Κομισιόν τι χρηματοδοτικούς πόρους θα διαθέσει για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ και παγκοσμίως.

Ο κ. Τσιόδρας σημειώνει ότι οι εκστρατείες προώθησης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ συμβάλλουν σημαντικά στο άνοιγμα νέων διεθνών αγορών για τους Έλληνες και Ευρωπαίους αγρότες, ενισχύοντας έτσι το εισόδημά τους και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ.

Σε μια εποχή, που η ευρωπαϊκή αγορά «κατακλύζεται» από εισαγόμενα προϊόντα, προσθέτει, οι εκστρατείες προώθησης συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την αυθεντικότητα των ευρωπαϊκών τροφίμων που προστατεύονται με σήματα γεωγραφικών ενδείξεων, της ενημέρωσης των καταναλωτών και της ανάδειξης της ασφάλειας και της ποιότητας των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Καταλήγοντας, τονίζει την ανάγκη η Κομισιόν να λάβει μέτρα, προκειμένου να ενισχυθούν οι αγροτικές οργανώσεις στην προώθηση των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ στις διεθνείς αγορές.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Ενέργειες για την ενίσχυση της προβολής των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων εντός και εκτός της ΕΕ

Οι εκστρατείες προώθησης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ μπορούν να οδηγήσουν στο «άνοιγμα» νέων διεθνών αγορών για τους αγρότες της ΕΕ, ενισχύοντας έτσι, το εισόδημα των Ελλήνων και Ευρωπαίων παραγωγών και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ.

Συμβάλλουν δε προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την αυθεντικότητα των ευρωπαϊκών τροφίμων που προστατεύονται με σήματα γεωγραφικών ενδείξεων (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης – ΠΟΠ, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη – ΠΓΕ και γεωγραφική ένδειξη – ΓΕ), της ενημέρωσης των καταναλωτών και της ανάδειξης της ασφάλειας και της ποιότητας των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων όπως το ελαιόλαδο, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τί μέτρα σκοπεύει να πάρει για ενισχύσει τις αγροτικές οργανώσεις να προωθήσουν τα αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ στις διεθνείς αγορές;

2. Τί χρηματοδοτικούς πόρους θα διαθέσει για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ και παγκοσμίως;