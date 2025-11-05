Tσιόδρας προς Κομισιόν: Να ενισχυθεί ο Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια που εδρεύει στην Αθήνα για τη θωράκιση της ΕΕ απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις - Real.gr

Μέτρα ενίσχυσης του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), o οποίος εδρεύει στην Αθήνα και έχει γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητάει ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ρωτά την Κομισιόν εάν εξετάζει τη δυνατότητα ενίσχυσης της χρηματοδότησής του για να επιτελέσει πιο αποτελεσματικά τα νέα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί και σημειώνει ότι στα 21 χρόνια λειτουργίας του, ο Οργανισμός έχει συμβάλει σημαντικά προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων, τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου κυβερνοασφάλειας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ. Υπογραμμίζει επίσης ότι «επιβάλλεται να έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις αυξανόμενες προκλήσεις και καθήκοντα, όπως ο συντονισμός αντιμετώπισης παρόμοιων κρίσεων, η επίβλεψη πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας για κρίσιμες υποδομές και η διασφάλιση ομοιόμορφης εφαρμογής των προτύπων κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά».

Ο κ. Τσιόδρας σημειώνει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει έναν αυξανόμενο αριθμό μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεων με το οικονομικό κόστος του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο να αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 τρισ. ευρώ παγκοσμίως το 2025 και συμπληρώνει ότι «το 20% αυτών των επιθέσεων στρέφονται κατά οργανισμών της δημόσιας διοίκησης, ενώ ακολουθούν οι τομείς των μεταφορών (11%), των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (9%), των ψηφιακών υποδομών (9%), των επιχειρηματικών υπηρεσιών (8%) και της μεταποίησης (6%)».

Καταλήγει, τονίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων για την ενίσχυση της εντολής του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί ως αποτέλεσμα των πρόσφατων νομοθετημάτων για την κυβερνοασφάλεια.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Ενίσχυση της χρηματοδότησης και της εντολής του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)

Η ΕΕ αντιμετωπίζει αυξανόμενο αριθμό μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεων με το οικονομικό κόστος του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο να αναμένεται να ξεπεράσει τα 10,5 τρισ. δολάρια παγκοσμίως το 2025.

Ενδεικτικά, το 20% αυτών των επιθέσεων στρέφονται κατά οργανισμών της δημόσιας διοίκησης, ενώ ακολουθούν οι τομείς των μεταφορών (11%), των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (9%), των ψηφιακών υποδομών (9%), των επιχειρηματικών υπηρεσιών (8%) και της μεταποίησης (6%).

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) με έδρα στην Αθήνα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των επιθέσεων, τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου κυβερνοασφάλειας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Επιβάλλεται δε να έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις αυξανόμενες προκλήσεις και καθήκοντα όπως ο συντονισμός αντιμετώπισης παρόμοιων κρίσεων, η επίβλεψη πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας για κρίσιμες υποδομές και η διασφάλιση ομοιόμορφης εφαρμογής των προτύπων κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Κομισιόν:

1. Πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε την εντολή του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί ως αποτέλεσμα των πρόσφατων νομοθετημάτων για την κυβερνοασφάλεια;

2. Εξετάζει τη δυνατότητα ενίσχυσης της χρηματοδότησής του για να επιτελέσει πιο αποτελεσματικά τον ρόλο του;