Βόζεμπεργκ στο Ευρωκοινοβούλιο: «Η αντιμετώπιση του cyberbullying δεν είναι επιλογή, αλλά καθήκον απέναντι στους νέους και τις επόμενες γενιές» - Real.gr

Στην ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών δράσεων κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού, με έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη επέμβαση, αναφέρθηκε, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, και τακτικό μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, κατά την παρουσίαση του νέου Σχεδίου Δράσης της Κομισιόν για την καταπολέμηση του cyberbullying από την Ευρωπαία επίτροπο Χένα Βίρκουνεν.

Η κ. Βόζεμπεργκ υπογράμμισε ότι το cyberbullying, που πλήττει έναν στους έξι νέους πανευρωπαϊκά, δεν γνωρίζει όρια και ενισχύεται από την ανωνυμία, λαμβάνοντας διαστάσεις κοινωνικής παθογένειας με σοβαρές συνέπειες για την ψυχική υγεία, την αξιοπρέπεια και την ίδια τη ζωή χιλιάδων παιδιών και νέων.

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ως αναγκαία την ποινικοποίηση του διαδικτυακού εκφοβισμού με τη συνεργασία όλων των κρατών-μελών, ενώ τόνισε τη σημασία της ψηφιακής εκπαίδευσης νέων και γονέων, αλλά και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με στόχο ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον για τα παιδιά.

Τέλος, υπογράμμισε την υποχρέωση συμμόρφωσης όλων των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών με τις πρόνοιες του Digital Services Act της Ε.Ε. για την προστασία των ανηλίκων.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης της κα. Βόζεμπεργκ:

«Συνάδελφοι,

Το Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού αποτελεί καθοριστικό βήμα για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο.

Το cyberbullying δεν γνωρίζει όρια, είναι μάστιγα. Ενισχύεται από την ανωνυμία και είναι πλέον κοινωνική παθογένεια με σοβαρές συνέπειες για την ψυχική υγεία, την αξιοπρέπεια και την ίδια τη ζωή χιλιάδων παιδιών και νέων.

Όταν ένας στους έξι νέους έχει πέσει θύμα, η αντιμετώπιση είναι μονόδρομος: Η ποινικοποίηση του διαδικτυακού εκφοβισμού με συνεργασία όλων των κρατών-μελών εδώ και τώρα. Πρωτίστως, όμως, απαιτείται έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, διότι προκύπτουν συνεχώς νέες τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η εικονική πραγματικότητα.

Οφείλουμε να επενδύσουμε άμεσα στην ψηφιακή εκπαίδευση νέων και γονέων και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Να εγγυηθούμε ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον για τα παιδιά μας στο μέλλον.

Και οι πλατφόρμες πρέπει επιτέλους να υποχρεωθούν να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες που απορρέουν από το Digital Services Act για την προστασία των ανηλίκων. Έχουν ευθύνη.

Συνάδελφοι,

Έχουμε παρέμβει στο θέμα του διαδικτυακού εκφοβισμού με ψηφίσματα σοβαρά το 2021, το 2022, το 2023 και το 2025 με έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Το πρόβλημα όμως είναι παρόν, εξελίσσεται και είναι πολύ σοβαρό και επικίνδυνο. Η αποτελεσματική αντιμετώπισή του απαιτεί συνδυασμό κοινών δράσεων από όλα τα κράτη μέλη. Δεν είναι επιλογή. Είναι το καθήκον μας απέναντι στους νέους και τις επόμενες γενιές.

Σας ευχαριστώ».

Δείτε το βίντεο: