Η Realnews αυτής της Κυριακής - Real.gr

Συντάξεις: Τι σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο ενόψει ΔΕΘ.

– Το μέτρο αφορά 600.000 συνταξιούχους οι οποίοι από το 2023 έως σήμερα δεν έχουν λάβει καμία αύξηση.

– Σε ποιο ύψος θα φτάσουν οι μηνιαίες αυξήσεις ανάλογα με το κλιμάκιο της σύνταξης. Αναλυτικά παραδείγματα για όλες τις κατηγορίες.

– Τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό οι φοροελαφρύνσεις για όλα τα φυσικά πρόσωπα, με επίκεντρο τις οικογένειες με παιδιά. Την άνοιξη του 2026 θα ακολουθήσει δεύτερη δέσμη ενισχύσεων, με βάση τον δημοσιονομικό χώρο που θα έχει δημιουργηθεί.

– Σκηνικό κρίσης στήνει ο Ερντογάν. Αλλεπάλληλες προκλήσεις από την Αγκυρα. Νέα εστία έντασης από την Τουρκία μετά την ανακοίνωση θαλάσσιων πάρκων στην ελληνική ΑΟΖ και τον χωροταξικό σχεδιασμό, με τον οποίο διεκδικεί το μισό Αιγαίο. Με πολεμικά πλοία εμποδίζουν τις έρευνες πόντισης στην κυπριακή ΑΟΖ καλωδίου μεταφοράς δεδομένων που θα συνδέει την Ε.Ε. με τη Σαουδική Αραβία. Μπαράζ παραβάσεων στην περιοχή από το ύψος νότια της Κάσου – Καρπάθου μέχρι το Καστελλόριζο.

– Πανελλήνια συγκίνηση για τη Λένα Σαμαρά. Θρήνος και δάκρυα για τον αδόκητο χαμό της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά που ήταν μόλις 34 ετών. Οι λαμπρές σπουδές και η επιτυχημένη καριέρα της ως πολιτικού μηχανικού.

– Μποφόρ καταστροφής: Πύρινος εφιάλτης στην Αττική. Δεκάδες μέτωπα σε όλη τη χώρα. Αναλυτικό ρεπορτάζ.

– Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι δικογραφίες στα χέρια του εισαγγελέα. Στο τέλος του μήνα οδηγούνται στη Δικαιοσύνη οι πρώτες υποθέσεις με όσους έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις.

– Από την ΕΛ.ΑΣ. και το TikTok στη φυλακή. Η σύλληψη του πρώην αστυνομικού για κατοχή ναρκωτικών και τα ξέφρενα πάρτι.

– Φρίκη στο Παλαιό Φάληρο: Στο μικροσκόπιο τα βαριά ηρεμιστικά που έδινε η μητέρα στο τρίχρονο κοριτσάκι. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένουν το επόμενο διάστημα οι Αρχές.

– Σοκ στη Θεσσαλονίκη: «Εκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει». Τι δήλωσε στους αστυνομικούς η 10χρονη για τον βιασμό της από τον σύντροφο της μητέρας της.

