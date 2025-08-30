Η Realnews αυτής της Κυριακής - Real.gr

Με τίτλο: «Το πακέτο για τις αυξήσεις του 2026» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Αναλυτικός οδηγός για τις νέες αποδοχές των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Τα οφέλη που θα προκύψουν από τη μείωση των φόρων αλλά και από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για 2.000.000 συνταξιούχους, 700.000 δημοσίους υπαλλήλους, όλους τους μισθωτούς, τους κατ’ επάγγελμα αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

– Θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για όσους υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, στην Πυροσβεστική και στο Λιμενικό, με στόχο οι απολαβές τους να ευθυγραμμιστούν με εκείνες των Ενόπλων Δυνάμεων.

– Η κυβέρνηση εξετάζει το σενάριο οι μειώσεις των συντελεστών στη φορολογική κλίμακα εισοδήματος να ισχύσουν αναδρομικά από 1/1/2025.

– Πότε θα δοθούν οι αυξήσεις στα επιδόματα παιδιού και στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Προκλήσεις Φιντάν και φιέστα Ερντογάν για τη «Γαλάζια Πατρίδα». Οι φραστικοί διαξιφισμοί των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας. Το προκλητικό σόου με κορβέτες, αεροπλανοφόρα και υποβρύχια στο Φεστιβάλ του Βοσπόρου.

– Γιώργος Γεραπετρίτης στην «R»: «Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου θα προχωρήσει». «Όταν πρόκειται να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις», τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών.

– Αλέξης Τσίπρας: Με ποιους μιλά για το νέο κόμμα. Η κινητικότητα στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος προετοιμάζεται για την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

– Φέρνουν μετανάστες στις παραλίες της Θεσσαλίας! Φως στη δράση των Τούρκων μαφιόζων στην Ελλάδα ρίχνει η ΕΛ.ΑΣ., που συγκροτεί ειδική ομάδα για να τους αντιμετωπίσει. Οι νέες μέθοδοι μεταφοράς παράνομων μεταναστών, το εμπόριο ναρκωτικών και τα 200 μέλη εγκληματικών οργανώσεων που κρύβονται στη χώρα μας παριστάνοντας τους επιχειρηματίες.

– Συνέντευξη Κασσελάκη στην «R»: «Τα εναπομείναντα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πρόδωσαν τους ψηφοφόρους, πρόδωσαν τους αγώνες της Αριστεράς, πρόδωσαν τη δημοκρατία». Τι λέει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας για τον Αλέξη Τσίπρα και για τα σενάρια ίδρυσης νέου κόμματος.

– «Δεν μπορούσα να τον απωθήσω, ήμουν μόνο 13 ετών». Νέες ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τον γυμνασιάρχη της Σάμου που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση μαθητών.

– Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Απειλούσε ότι θα σκοτώσει τη μητέρα μας». Η «R» αποκαλύπτει τη συγκλονιστική κατάθεση της κόρης του 40χρονου που δολοφόνησε τη σύζυγό του.

