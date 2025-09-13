Η Realnews αυτής της Κυριακής - Real.gr

Με τίτλο: “Πώς θα «πέσουν» στην αγορά 25.000 ακίνητα” κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει το σχέδιο με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση, με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Μόνο από την αξιοποίηση τριών στρατοπέδων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα θα προκύψουν 1.500 κατοικίες.

– Πόσα ακίνητα θα διατεθούν προς πώληση από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης.

– Ξεκινά άμεσα η κατασκευή διαμερισμάτων μέσω του προγράμματος της κοινωνικής αντιπαροχής.

– Συνεχίζονται τα φορολογικά κίνητρα για όσους ιδιοκτήτες κρατούν κλειστές κατοικίες. Υπολογίζονται ότι είναι περίπου 750.000.

– Επισπεύδεται η εκκαθάριση κτιρίων από σχολάζουσες κληρονομιές.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Τι κερδίζει η Ελλάδα από την επένδυση της Chevron. Τα οφέλη από την επίσημη συμμετοχή της αμερικανικής εταιρείας στον διαγωνισμό για την εκμετάλλευση των οικοπέδων νοτίως της Κρήτης. Επιβεβαιώνονται οι θέσεις της χώρας μας για τη μέση γραμμή με τη Λιβύη και ακυρώνεται επί του πεδίου το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η ισχυρή παρουσία αμερικανικών κολοσσών στις ελληνικές έρευνες υδρογονανθράκων κατοχυρώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως σημαντικού εταίρου των ΗΠΑ στην περιοχή.

– Αποκλειστική συνέντευξη Σταύρου Παπασταύρου στην «R»: «Η συμφωνία με τη Chevron είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στην κυβέρνηση».

– Στα θρανία 250.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Η «R» αποκαλύπτει τις δεξιότητες και τα εργαλεία για την εκπαίδευση του προσωπικού στο Δημόσιο. Πάνω από 27.000 υπάλληλοι καταρτίστηκαν στο αντικείμενο της τεχνητής νοημοσύνης μέσω συνεργασιών με Microsoft και Google. Οι φορείς που προπορεύονται είναι ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, το υπουργείο Πολιτισμού, η ΑΑΔΕ και το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον, συμμετέχοντας μαζικά στα προγράμματα, δείχνουν οι γυναίκες και οι υπάλληλοι ηλικίας 40 έως 60 ετών.

– Νέο μπλόκο στα Airbnb. Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την επιβολή περιορισμών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, της Πάρου και της Σαντορίνης.

– Τρεις νέες καταγγελίες για τον γιατρό στο Ιπποκράτειο. Τις θυρίδες και τους τραπεζικούς λογαριασμούς του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής που κατηγορείται για «φακελάκι» ερευνούν οι Αρχές.

– «Οικονομικά αδικήματα, πλαστογραφία, υπεξαίρεση χρημάτων». Η «R» αποκαλύπτει τι περιλαμβάνει η δεύτερη μήνυση του Γιώργου Μαζωνάκη κατά των συγγενών του.

– Οι ύποπτες διαδρομές του ηγουμένου. Σε μοναστήρια της Λακωνίας και της Αχαΐας εστιάζουν οι έρευνες για τα κλεμμένα βυζαντινά κειμήλια.

