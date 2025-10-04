Η Realnews αυτής της Κυριακής - Real.gr

Με τίτλο: «Ατομικές ρυθμίσεις για χρέη στα ταμεία» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews

Η εφημερίδα αποκαλύπτει το χρονοδιάγραμμα για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών ύψους 50 δισ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

– Εως το τέλος του έτους το υπουργείο Εργασίας και η διοίκηση του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης θα «τρέξουν» τον διεθνή διαγωνισμό για την πρόσληψη ιδιωτών συμβούλων, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και την είσπραξη των χρεών.

– Εξετάζεται το ενδεχόμενο οι προσωποποιημένες ρυθμίσεις για τους μικρούς οφειλέτες να φτάνουν έως τις 120 δόσεις, ενώ για τις οφειλές μεγάλων επιχειρήσεων θα προταθεί ως λύση η ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

– Σε ποιες περιπτώσεις θα προβλέπεται «κούρεμα» των προσαυξήσεων, που φτάνουν τα 20,4 δισ. ευρώ.

– Κυριάκος Πιερρακάκης στην «R»: «Ερχονται νέες παρεμβάσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση». «Το δημόσιο χρέος για το 2025 εκτιμάται ότι θα κλείσει στο 145% του ΑΕΠ, ενώ το 2026 θα υποχωρήσει κάτω από το 140%», δηλώνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

– Ο Τσίπρας αποχαιρετά τον ΣΥΡΙΖΑ. Το προσεχές διάστημα ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρώην πρωθυπουργός θα παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα. Πώς οργανώνει τις επόμενες κινήσεις του.

– Αναδρομικά έως 15.000 ευρώ σε 500.000 συνταξιούχους. Ποιες κατηγορίες δικαιούχων διεκδικούν τις προσαυξήσεις που εκκρεμούν στις επικουρικές συντάξεις. Αναλυτικά παραδείγματα με τα ποσά που δικαιούνται ανάλογα με το ταμείο τους. Τι αναμένεται να λάβουν όσοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και τι προβλέπεται για 100.000 περιπτώσεις που βγήκαν στη σύνταξη μετά τον Μάιο του 2016. Πόση αύξηση θα δουν στις μηνιαίες αποδοχές τους μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους.

– Αλέξανδρος Εξάρχου: Το deal της χρονιάς από τον όμιλο AKTOR. «Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αποτελεί ένα ορόσημο τόσο στην ιστορία του ομίλου όσο και στην εκκίνηση μιας νέας εποχής», τονίζει ο επικεφαλής της εταιρείας.

– Μαίρη Χρονοπούλου: «Eκαναν αναλήψεις χρημάτων μετά τον θάνατό της!». Οι καταγγελίες των οικείων της για τις τραπεζικές καταθέσεις της, τις πολύτιμες εικόνες και τα μετρητά που λείπουν από το σπίτι της. Κατάθεση – φωτιά για την ταυτότητα των φερόμενων δραστών έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ.

– Eπαιρναν οδηγίες από τις φυλακές! Τι αποκαλύπτουν οι συνομιλίες του επικεφαλής του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια με προφυλακισμένο για ανάλογη απάτη. Ο ρόλος του παρουσιαστή, οι κατηγορούμενοι λογιστές και ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.

– Φρίκη στον Κολωνό: Στο εδώλιο για απειλές στη 12χρονη. Ξεκινά η πρώτη δίκη για τις επιθέσεις που δέχθηκε η ανήλικη μετά τη σύλληψη του Ηλία Μίχου.

