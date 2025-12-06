Η Realnews αυτής της Κυριακής - Real.gr

Με τίτλο: «Πώς θα ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews

Η «R» αποκαλύπτει τι προβλέπει το πρόγραμμα για την αναβάθμιση των κατοικιών που χτίστηκαν μέχρι το 1990.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Η επιδότηση θα φτάνει έως 80% για τις επιλέξιμες δαπάνες ανακαίνισης, με προσαύξηση 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές και επιπλέον 5% για πολύτεκνους και ΑμεΑ.

– Με την ολοκλήρωση των εργασιών τα ακίνητα είτε θα αξιοποιηθούν προς ιδιοκατοίκηση είτε θα διατεθούν προς μίσθωση για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

– Ποιες εργασίες θα χρηματοδοτούνται με μέγιστο ποσό τα 36.000 ευρώ και ποια κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι.

– Στη μάχη κατά της στεγαστικής κρίσης ρίχνονται κοινωνικές κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς, αλλά και διαμερίσματα που θα κατασκευαστούν μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Φτιάχνουν κλίμα κατά της Ελλάδας. Οι μεθοδευμένες κινήσεις του Ερντογάν για να φανατίσει του Τούρκους εναντίον μας. Ο παροξυσμός στον τουρκικό Τύπο για το νέο αμυντικό δόγμα της πατρίδας μας και οι παρενέργειες του ελληνικού βέτο στο πρόγραμμα SAFE. Οι απειλητικές ανακοινώσεις του τουρκικού υπουργείου Αμυνας και η δυσφορία του ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν για τα προβλήματα με Ελλάδα και Κύπρο που… «βρίσκει πάντα μπροστά του».

– Ο «πόλεμος» των drones. Το σχέδιο των Ενόπλων Δυνάμεων για να αντιμετωπίσουν τη μαζική παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Τουρκία. Αθήνα και Ουάσιγκτον συζητούν την κατασκευή στην Ελλάδα του υπερσύγχρονου αεροσκάφους των ΗΠΑ «Valkyrie». Ο προγραμματισμός για τον «Αρχύτα» και η αναφορά του υπουργού Αμυνας Νίκου Δένδια στα χιλιάδες τουρκικά UAVs.

– Αγροτικά μπλόκα: Εκτόνωση μόνο με διάλογο και πληρωμές! Η στρατηγική της κυβέρνησης και το χρονοδιάγραμμα για να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις προς τους αγρότες έως το τέλος του έτους.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Νίκος Παπαθανάσης, Δημήτρης Μάντζος.

– Η ιστορία και το δράμα του «Leonidas». Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο οδηγός που σκότωσε τον 24χρονο δισέγγονο του ιδρυτή της διεθνούς σοκολατοποιίας. Η πορεία από την Καππαδοκία μέχρι το Βέλγιο και οι ισχυροί δεσμοί της οικογένειας με την Ελλάδα.

– «Πίστευα ότι δεν θα βγω ζωντανή». Τι κατέθεσε το θύμα του τραγουδιστή. Η «R» αποκαλύπτει τι είπε στη Δικαιοσύνη η Νορβηγίδα τουρίστρια που έστειλε στη φυλακή τον ερμηνευτή της Eurovision, Αντι Νίκολας.

– Μαζική απόδραση ετοίμαζαν οι Τούρκοι μαφιόζοι! Ο εντοπισμός του θαμμένου όπλου στον Κορυδαλλό και το σχέδιο της συμμορίας «Daltons» που απέτρεψαν οι Αρχές.

