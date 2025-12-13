Η Realnews αυτής της Κυριακής - Real.gr

Με τίτλο: «"Ενέσεις" ρευστότητας στους αγρότες» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει τα πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον πρωτογενή τομέα που θα αξιοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας θα χορηγηθούν δάνεια για επενδύσεις αλλά και κεφάλαιο κίνησης. Το κράτος θα επιδοτεί το επιτόκιο παρέχοντας ισχυρές εγγυήσεις.

– Αναλυτικός οδηγός με τις κατηγορίες των δικαιούχων και το ύψος των ποσών ανά δράση.

– Οι κινήσεις της κυβέρνησης με στόχο την αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων πριν από τα Χριστούγεννα. Η πρόσκληση του πρωθυπουργού προς τους αγρότες για συνάντηση τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Ο Ερντογάν δεν αισθάνεται… SAFE! Γιατί η Αγκυρα μετά τις αλλεπάλληλες προκλήσεις επιχειρεί και πάλι να ανοίξει την πόρτα του διαλόγου με την Αθήνα. Στρατηγική αμηχανία της Αγκυρας μετά τον αποκλεισμό της από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE, που την υποχρεώνει σε ελιγμούς απέναντι στη χώρα μας. Η σκληρή απάντηση της Αθήνας στις τουρκικές αξιώσεις. Οι παλινωδίες του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, που από τη μία υποστήριξε ότι πρέπει να συγκληθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και από την άλλη έβαλε στο τραπέζι όλη την ατζέντα των τουρκικών διεκδικήσεων.

– Κωστής Χατζηδάκης στην «R»: «Είναι η ώρα του διαλόγου». «Eχουμε τη διάθεση να αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε λύσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα τόσο για τη γεωργία όσο και για την κτηνοτροφία μας, που φέτος, πράγματι, πλήττεται περισσότερο», δηλώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

– Το χρυσό συμβόλαιο της THEON INTERNATIONAL. Προμήθεια ύψους 1 δισ. ευρώ για συστήματα νυχτερινής όρασης εξασφάλισε η ελληνική εταιρεία από τις γερμανικές και βελγικές Ενοπλες Δυνάμεις.

– Χάρης Δούκας: «Χρειάζονται υπερβάσεις τώρα για την ανατροπή». Αποκλειστική συνέντευξη του δημάρχου Αθηναίων στην «R».

– Τι αλλάζει σε διαθήκες και περιουσιακές διεκδικήσεις. Ολες οι αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα και η δημόσια διαβούλευση.

– Ο «καθαριστής» της Greek Mafia! Κομβικό ρόλο σε συμβόλαια θανάτου φέρεται να είχε ο 37χρονος που συνελήφθη με βαρύ οπλισμό και drone παρακολούθησης στα Καλύβια Αττικής. Οι έρευνες για τη σύνδεσή του με την απόπειρα δολοφονίας κατά του Γιάννη Λάλα.

– Θρίλερ στη Φοινικούντα: Ετοίμαζαν τη δολοφονία από το 2022. Ο εκβιασμός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που κατέληξε στην εκτέλεσή του και το σχέδιο των συλληφθέντων να καρπωθούν την περιουσία του.

Realnews

Δείτε το τηλεοπτικό spot: