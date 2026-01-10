Η Realnews αυτής της Κυριακής - Real.gr

Με τίτλο: «Ο Τραμπ ανατρέπει όλες τις ισορροπίες» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Πώς ο Αμερικανός Πρόεδρος πυροδοτεί εξελίξεις στο δυτικό ημισφαίριο και ποιοι ανησυχούν για τις επόμενες κινήσεις του.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Μετά την επέμβαση στο Καράκας, στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον βρίσκονται το Ιράν, η Κούβα και η Κολομβία. Φλέγεται η Τεχεράνη. Διαδηλώσεις σε δεκάδες ιρανικές πόλεις.

– Η επιμονή του Λευκού Οίκου να προσαρτήσει τη Γροιλανδία δοκιμάζει τις αντοχές του ΝΑΤΟ και προκαλεί ένταση στις σχέσεις Ε.Ε. – ΗΠΑ.

– Το θολό τοπίο στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

– Τα σχέδια για τον έλεγχο των πετρελαϊκών ροών προς τον βασικό ανταγωνιστή των ΗΠΑ, την Κίνα.

– Γράφουν στην «R»: Αθ. Δρούγος. Δ. Δαββέτας. Γ. Ευθυμιόπουλος, Γ. Φίλης.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Βίντεο για μίζες φέρνει πολιτικό σεισμό στην Κύπρο. Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Για «υβριδικές ενέργειες» εναντίον της κάνει λόγο η κυπριακή κυβέρνηση, που μόλις ανέλαβε την προεδρία της Ε.Ε.

– Η Αγκυρα στήνει «βραχυκύκλωμα» στο Αιγαίο! Η τουρκική κυβέρνηση εφαρμόζει τακτική παρενοχλήσεων στις ηλεκτρικές και τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις των ελληνικών νησιών. Τα εμπόδια που θέτει η Τουρκία στην πόντιση καλωδίου μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού προβληματίζουν την Αθήνα. Το πρόγραμμα ηλεκτρικής διασύνδεσης που έχει δρομολογήσει ο ΑΔΜΗΕ μέχρι το 2029 ενδέχεται να αποτελέσει μόνιμο σημείο τριβής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πώς διαμορφώνεται η ατζέντα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

– Οι εξαγγελίες Καρυστιανού και η επόμενη ημέρα. Με ποιους συζητά για το νέο κόμμα και από ποιους πολιτικούς χώρους αντλεί ψηφοφόρους. Πώς αντιδρούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση.

– Διπλό μπόνους για τα κλειστά ακίνητα. Η κυβέρνηση ενεργοποιεί επιδοτήσεις με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση. Εντός του επόμενου διμήνου ξεκινά το πρόγραμμα αναβάθμισης και ανακαίνισης παλαιών οικιών, το οποίο συνδυάζεται με φοροαπαλλαγές.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Παύλος Μαρινάκης, Αννα Διαμαντοπούλου.

– «Του είχε στήσει παγίδα». Τι καταγγέλλει η οικογένεια του 17χρονου που έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από 16χρονο στις Σέρρες. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης που αποκαλύπτει η «R».

– Γυναίκα – μυστήριο πίσω από τη «χρυσή ληστεία». Οι δύο «Ροζ Πάνθηρες» που βρίσκονται στα χέρια των Αρχών και η έρευνα για τη συνεργό τους στην κλοπή κοσμημάτων αξίας 600.000 ευρώ στη Χαλκιδική.

Realnews

Δείτε το τηλεοπτικό spot: