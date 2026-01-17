Η Realnews αυτής της Κυριακής - Real.gr

Με τίτλο: «Ατζέντα με "παγίδες" από την Αγκυρα» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews

Τα νέα δεδομένα για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν που θα γίνει τον Φεβρουάριο.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ζήτησε να γίνει διαπραγμάτευση για μόνιμη λύση στο Αιγαίο, αναφερόμενος σε χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα.

– Γιώργος Γεραπετρίτης: «Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας. Είναι αδιαπραγμάτευτα».

– Η Ελλάδα ανησυχεί για το ενδεχόμενο να επαναφέρουν οι Τούρκοι το σύνολο των προκλητικών διεκδικήσεών τους στο διάστημα που απομένει έως τη συνάντηση των δύο ηγετών.

– Προβληματισμός και ανησυχία στο τουρκικό ΥΠΕΞ για τη στενή σχέση Ελλάδας – Ισραήλ και για τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή.

– «Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί το καλοκαίρι». Τραγικά κενά αποκαλύπτονται από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και από το πόρισμα της επιτροπής διερεύνησης του μπλακ άουτ στα ελληνικά αεροδρόμια. Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι εργαζόμενοι στους πύργους ελέγχου. Από τον Μάρτιο του 2023 η «R» προειδοποιούσε για τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό.

– Τι φέρνει η συμφωνία Mercosur. Τα οφέλη και τα γκρίζα σημεία για τους Ελληνες εξαγωγείς και τους καταναλωτές. Το άνοιγμα στις αγορές της Λατινικής Αμερικής, σε συνδυασμό με τους μειωμένους δασμούς, αναμένεται να δώσει ώθηση σε μια σειρά από ελληνικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, οι ελιές και τα γαλακτοκομικά. Οι εισαγωγές από τις χώρες με τις οποίες συμφώνησε η Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών στον καφέ, στη σόγια και στο βόειο κρέας.

– Ο «ΚΙΜΩΝ» ρίχνεται κατευθείαν στα βαθιά! Το σχέδιο του Πολεμικού Ναυτικού για τη θαλάσσια επιτήρηση σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο. Πότε παραδίδονται οι άλλες τρεις φρεγάτες Belharra.

– Το σχέδιο για νέα στήριξη στους συνταξιούχους. Τα δύο σενάρια που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την έκτακτη ενίσχυσή τους. Στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του εφάπαξ επιδόματος των 250 ευρώ, ώστε να ωφεληθούν περίπου 1,4 εκατ. δικαιούχοι. Ως εναλλακτική λύση προτείνεται η μείωση ή ακόμη και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

– Η Καρυστιανού, οι συγγενείς των θυμάτων και τα ανοιχτά μέτωπα. Με ποιους μιλά και ποιους αποκλείει από το νέο κόμμα.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Σταύρος Παπασταύρου, Μιλένα Αποστολάκη.

– Θρίλερ στη Φοινικούντα: Πρόσωπο – κλειδί στη σκηνή του φονικού. Στοιχεία για την παρουσία ενός ακόμη ατόμου, πέραν των κατηγορουμένων, στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ ερευνούν οι Αρχές.

– Ανατροπή στη δολοφονία του 17χρονου. Τη δράση συμμορίας καταγγέλλει στην «R» ο πατέρας του άτυχου νέου που έχασε τη ζωή του από ξυλοδαρμό στις Σέρρες.

