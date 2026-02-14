Η Realnews αυτής της Κυριακής - Real.gr

Με τίτλο: «Αφετηρία για διαπραγμάτευση» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews

Οι ξεκάθαροι όροι που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αγκυρα δημιουργούν μία νέα βάση στον ελληνοτουρκικό διάλογο.

– Η άρση του casus belli είναι πλέον ο βασικός μοχλός πίεσης της ελληνικής κυβέρνησης προς την Τουρκία.

– Η Αθήνα αξιολογεί τις δηλώσεις Ερντογάν ως ένδειξη διάθεσης της γειτονικής χώρας για ουσιαστικό διάλογο.

– Διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι στο 6ο Συμβούλιο Συνεργασίας διαπιστώθηκε «ένα πρωτοφανές περιβάλλον κανονικότητας», με τους δύο ηγέτες να μιλούν ανοιχτά για τα «αγκάθια» στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας και με τον Ερντογάν να αναφέρεται για πρώτη φορά στο Διεθνές Δίκαιο.

– Ο φάκελος του Κινέζου κατασκόπου. Η «R» αποκαλύπτει ποιος είναι ο «Στίβεν Γουέιν» που στρατολόγησε τον 54χρονο Ελληνα σμήναρχο. Η ενεργοποίησή του από το 2014, οι σχέσεις του με τη Ρωσία και η προσπάθεια δημιουργίας πανευρωπαϊκών δικτύων πρακτόρων υπέρ του Πεκίνου. Τα μυστικά του crypto wallet: Οι έρευνες στην εφαρμογή μέσω της οποίας εκτιμάται ότι λάμβανε χρήματα ο προφυλακισμένος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας. Σε καθεστώς επιτήρησης δεκάδες απόστρατοι αξιωματικοί που δραστηριοποιούνται σε χώρες εκτός ΝΑΤΟ.

– Η πρόταση της κυβέρνησης για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Σε ειδικό δικαστικό όργανο η ανάθεση της προανάκρισης. Περιορίζεται η εμπλοκή της Βουλής σε μία και μόνο απόφαση και μάλιστα στην Ολομέλεια.

– «Θέλω να είμαι χρήσιμος για τη χώρα μου». Η συνέντευξη του Παύλου Ντε Γκρες στον Νίκο Χατζηνικολάου. Τι απαντά ο γιος του βασιλιά Κωνσταντίνου, που υπήρξε διάδοχος του θρόνου, στο ερώτημα αν σκοπεύει να αναμειχθεί στην πολιτική. Τι λέει για τη στάση του πατέρα του την περίοδο της δικτατορίας και ποιο παραδέχεται ότι ήταν το λάθος του Κωνσταντίνου.

– Κωστής Χατζηδάκης στην «R»: «Η αναφορά του Προέδρου της Τουρκίας στο Διεθνές Δίκαιο, μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει ίσως κάποια σημασία».

– Παναγόπουλος Gate: ΠΑΣΟΚ εναντίον ΠΑΣΚΕ! Ο «πράσινος» συνδικαλιστικός εμφύλιος μετά το άδειασμα του προέδρου της ΓΣΕΕ από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

– Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Εγγραφα – φωτιά στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Τι δείχνουν για το εργοστάσιο μπισκότων τα τιμολόγια και οι εκθέσεις που κατασχέθηκαν από την Πυροσβεστική και περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Αποκαλύψεις για δύο ακόμα αδήλωτες δεξαμενές προπανίου.

– Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Κέρδιζαν 5 εκατ. ευρώ τον μήνα! Η παράνομη βιομηχανία που είχε στήσει η εγκληματική οργάνωση του «Πούτιν» και οι εξαγωγές στη Βρετανία και σε άλλες χώρες.

