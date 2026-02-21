Η Realnews αυτής της Κυριακής - Real.gr

Με τίτλο: «Τα μηνύματα Τραμπ για την Ελλάδα» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Πώς αναβαθμίζεται ο ρόλος της Αθήνας μετά τις τελευταίες παρεμβάσεις της Ουάσιγκτον.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα τη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας και της ναυπηγικής βιομηχανίας, καθώς και τη σύμπραξη στον θαλάσσιο τομέα.

– Οι στρατηγικές επιδιώξεις των ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο, ο οποίος θα προμηθεύει με αμερικανικό αέριο την Ευρώπη. Τι θα συζητήσουν στη Διάσκεψη της Ουάσιγκτον την επόμενη Τρίτη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Αμερικανός ομόλογός του Κρις Ράιτ.

– Η προαναγγελία για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στη χώρα μας και οι πληροφορίες για τις πιθανές ημερομηνίες.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Οι τελικές αλλαγές στη θητεία. Εφαρμόζεται τις επόμενες ημέρες το σχέδιο του υπουργείου Αμυνας για τους στρατεύσιμους. Το μπόνους σε όσους υπηρετούν σε Θράκη και ανατολικό Αιγαίο, οι νέες δεξιότητες και ποιοι θα μπορούν να καταταγούν σε Πολεμική Αεροπορία και Ναυτικό. Ξεκινά από τον Ιούλιο η εθελοντική στράτευση των γυναικών.

– Δικογραφία για τη «Βιολάντα»: Εκανε… παζάρια για να επισκευάσει τη διαρροή! Τρεις μήνες πριν από το δυστύχημα, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου ζητούσε έκπτωση για την αντικατάσταση των ελαττωματικών σωληνώσεων προπανίου που προκάλεσαν τη φονική έκρηξη. Οι αποκαλύψεις για την παραβίαση κανονισμών ασφαλείας και οι συγκλονιστικές καταθέσεις των εργαζομένων.

– Επιστρέφουν τα ιστορικά ντοκουμέντα. Οι 262 φωτογραφίες πρόκειται να περιέλθουν σύντομα στην ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους. Εκτός από την εκτέλεση των 200 πατριωτών στην Καισαριανή, απεικονίζουν σπάνια στιγμιότυπα από την περίοδο της γερμανικής Κατοχής. Η «R» φέρνει στο φως άγνωστα σημειώματα και γράμματα από τους εκτελεσθέντες της Πρωτομαγιάς του 1944.

– Ερχονται εκπλήξεις στον κατώτατο μισθό! Η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αύξησης στα 950 ευρώ φέτος και στα 1.000 ευρώ την άνοιξη του 2027. Από την 1η Απριλίου 575.684 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα αλλά και 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν την αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν εντός του Μαρτίου, αφού ολοκληρωθεί ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Βασίλης Κικίλιας, Παύλος Γερουλάνος.

– Συμβόλαια θανάτου μέσα στις φυλακές. Ο ρόλος του αρχιφύλακα στον Δομοκό, το αίτημα έκδοσης του δράστη στο εξωτερικό και τα «μυστικά» της Ζακύνθου.

