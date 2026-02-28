Η Realnews αυτής της Κυριακής - Real.gr

Με τίτλο: «Φρεγάτες made in Greece» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Η συμφωνία Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας ανοίγει τον δρόμο για τη ναυπήγηση αμερικανικών πλοίων στην Ελευσίνα.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Εκτός από τα LNG Carriers, Αθήνα και Ουάσιγκτον δρομολογούν την κατασκευή υπερσύγχρονων πολεμικών σκαφών και υποβρυχίων στα ελληνικά ναυπηγεία.

– Το ύψος της χρηματοδότησης από την Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η μεταφορά τεχνογνωσίας από την κορεατική Hanwha και τα χρονοδιαγράμματα για τη μετατροπή του λιμανιού της δυτικής Αττικής σε διεθνή ναυπηγικό κόμβο.

– Τι δείχνει ο ελλιμενισμός του θηριώδους αεροπλανοφόρου «Gerald Ford» στη Σούδα. Τα διθυραμβικά σχόλια των Αμερικανών για τη βάση στην Κρήτη.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Πού το πάνε Σαμαράς, Καρυστιανού και Τσίπρας. Τι λέει σε συνεργάτες του ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Ν.Δ. και για ποιον λόγο εντείνει τις επιθέσεις του στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα. Η αυστηρή απάντηση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Οι ημερομηνίες που προκρίνει ο Αλέξης Τσίπρας για την αναγγελία του νέου κόμματος και τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλεί. Με ορίζοντα το καλοκαίρι προετοιμάζεται για τις δικές της ανακοινώσεις η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Οι επικρίσεις που δέχεται για το νέο βίντεο που δημοσίευσε.

– Τραγωδία στα Τέμπη: Διεθνείς εμπειρογνώμονες για τις εκταφές. Τη συνδρομή της Διεθνούς Ενωσης Δικαστικής Τοξικολογίας και άλλων ινστιτούτων του εξωτερικού ζητούν οι ελληνικές Αρχές. Τι δηλώνει στην «R» ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. για τις απόπειρες δολιοφθοράς στο δίκτυο της τηλεδιοίκησης.

– Ψηφιακό δίχτυ προστασίας για τους ανηλίκους. Η «R» φέρνει στο φως στοιχεία – σοκ μετά την εφαρμογή του νέου αυστηρού πλαισίου για την απαγόρευση αλκοόλ και καπνού σε παιδιά. Ραγδαία αύξηση, που φτάνει στο 97%, καταγράφεται στις περιπτώσεις ελλιπούς επιτήρησης από τους γονείς. Μπαράζ συλλήψεων, δικογραφιών και διοικητικών προστίμων μέσα σε έξι μήνες. Τι αποκαλύπτουν τα αναλυτικά στοιχεία ανά περιφέρεια και πόσες περισσότερες παραβάσεις βεβαιώνονται σήμερα σε σχέση με το 2024 και το 2025.

– Οι νέες μειώσεις φόρων για το 2026. Ερχονται πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του φορολογικού συντελεστή των εταιρειών στο 20% από 22%. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι φόροι για εισοδήματα από ενοίκια αλλά και ο ΕΝΦΙΑ. Ποιες αλλαγές θα γίνουν στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Ολγα Κεφαλογιάννη, Κώστας Σκανδαλίδης.

– Θρίλερ στη Φοινικούντα: Θέλει το κάμπινγκ η μητέρα του κατηγορουμένου! Αίτημα για να αναλάβει τη διοίκηση της επιχείρησης κατέθεσε η συγγενής του 68χρονου θύματος, ο γιος της οποίας κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας.

– Τρεις νέες διώξεις για τη «Βιολάντα». Yπηρεσιακοί παράγοντες από την τοπική αυτοδιοίκηση και την Πυροσβεστική αναμένεται να συμπεριληφθούν στο κατηγορητήριο για τη φονική έκρηξη.

