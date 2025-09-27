Realnews 28/9/2025 - Real.gr

Με τίτλο: «Σιγή ασυρμάτου» Αθήνας – Άγκυρας, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή η Realnews.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται στο σημείο μηδέν, ενώ οι εξελίξεις στη Νέα Υόρκη επιβεβαιώνουν την έλλειψη διαύλων επικοινωνίας επί σειρά μηνών.

-Οι ηγέτες Ελλάδας και Τουρκίας έχουν να μιλήσουν κατ’ ιδίαν πάνω από ένα χρόνο, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών συναντήθηκαν για τελευταία φορά τον περασμένο Μάιο.

-Το παραλήρημα του Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ αποκάλυψε τον έντονο εκνευρισμό του για τις κινήσεις της Αθήνας.

-Το διπλωματικό παρασκήνιο που οδήγησε τους Τούρκους στη ματαίωση της συνάντησης κορυφής στη Νέα Υόρκη.

Το νέο «κόλπο» των διακινητών. Πως τα κυκλώματα αυξάνουν τις ροές προσφύγων και μειώνουν τη μετακίνηση μεταναστών.

-Το τελευταίο διάστημα έχει αλλάξει η σύνθεση των εθνικοτήτων που εισέρχονται στη χώρα μας

-Οι βάρκες μεταφέρουν κυρίως ανθρώπους από το Σουδάν που δικαιούνται άσυλο, παρακάμπτοντας με τον τρόπο αυτόν το αυστηρό πλαίσιο που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση

Πολλές υποσχέσεις, λίγε υπογραφές.

– Ο λογαριασμός και οι σκιές στις συμφωνίες Τραμπ – Ερντογάν.

-Οι όροι που έθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Τούρκο ομόλογό του για να απομακρυνθεί από τη ζώνη επιρροής της Μόσχας

-Το πακέτο δισεκατομμυρίων δολαρίων που προσέφερε στις ΗΠΑ η Αγκυρα για να ξεκλειδώσει την προμήθεια των F-35

-Ποιο είναι το νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση του τουρκικού στόλου

–Το ΠΑΣΟΚ έχει… νεύρα!

Άνοιξαν νέα μέτωπα ανάμεσα στην ηγεσία και σε κορυφαία στελέχη για τις συνεχιζόμενες χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις

Βέτο Πολάκη και Παππά για το «κόμμα Τσίπρα»

Η θυελλώδης συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας στην Κουμουνδούρου και η προσπάθεια της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να δεσμεύσει τους βουλευτές ότι δεν θα αποχωρήσουν

Το «μαύρο κουτί» της ακρίβειας

ΦΑΚΕΛΟΣ «R»: Γιατί οι Έλληνες πληρώνουν ακριβότερα τα τρόφιμα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

-Η ψαλίδα μεταξύ μισθών και τιμών παραμένει μεγάλη, με συνέπεια να πιέζονται τα νοικοκυριά

-Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι ακόμη υψηλός, ενώ στις χώρες της νότιας Ευρώπης υποχωρεί. Οι μισθοί μας είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη

-Η αύξηση των τιμών από το χωράφι στο ράφι κυμαίνεται από 128% έως 216%

-Η κυβέρνηση επιχειρεί με συνεχείς ελέγχους και υψηλά πρόστιμα να βάλει φρένο σε φαινόμενα αισχροκέρδειας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ

ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΣΣΑ ΛΑΙΜΟΥ

«Εγιναν μοιραία λάθη»

Τι δηλώνουν στην «R» επιστήμονες που έχουν γνώση του ιατρικού φακέλου της 30χρονης και στελέχη της διοίκησης του νοσοκομείου στο Λονδίνο

Έκανε ανακαίνιση μετά την ταφή!

Η 62χρονη από τη Βοιωτία δαπάνησε χιλιάδες ευρώ για να ξαναφτιάξει την κατοικία της, αφού είχε θάψει στον στάβλο τη μητέρα της

«Νικόλαος, σκέτο, έτσι συστήνομαι»

Με αφορμή την παρουσία του έργου του στην Art Athina, o πρίγκιπας Νικόλαος μιλά στη Realnews για την τέχνη που τον εκφράζει, για την Axion Hellas που τον κινητοποιεί, για την Ελλάδα που λατρεύει και για το στοιχείο των Ελλήνων που τον αγγίζει

«Οι Ελληνίδες έχουν μοναδικό στιλ»

Ο Ροντρίγκο Καρντέν, συνεχιστής του οίκου Πιέρ Καρντέν, έρχεται στην Ελλάδα για μια παράσταση που συνδυάζει το μπαλέτο με τη μόδα και μιλά για τη σχέση με τον θείο του, για την Ελλάδα και για τις στολές της ΝΑSΑ που σχεδιάζει

Ενας ροκ έρωτας για τη Βίκυ

Η «R» αποκαλύπτει ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Βίκυς Κουλιανού, που της χαρίζει ξανά χαμόγελα και μια πολύ όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή