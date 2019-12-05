realfm 97.8, ΑΚΟΥΣΤΕ LIVE
  1. ΑΡΧΙΚΗ
  2. ΕΝΟΤΗΤΕΣ
  3. REALFM
  4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Η Ντόρα Μπακογιάννη στην εκπομπή των Γ. Χουδαλάκη – Ν. Ρογκάκου (5-12-2019)

11:43

Ακούστε το ηχητικό

05-12-2019 Ντόρα Μπακογιάννη - Χουδαλάκης-Ρογκάκος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Νίκος Χατζηνικολάου

Νίκος Χατζηνικολάου

Γιώργος Ψάλτης - Στεφανία Κασίμη

Γιώργος Ψάλτης - Στεφανία Κασίμη

Γιώργος Χουδαλάκης - Νίκος Ρογκάκος

Γιώργος Χουδαλάκης - Νίκος Ρογκάκος

Μάνος Νιφλής - Άκης Παυλόπουλος

Μάνος Νιφλής - Άκης Παυλόπουλος

Νίκος Μπογιόπουλος - Μανώλης Κοττάκης

Νίκος Μπογιόπουλος - Μανώλης Κοττάκης

Σεμίνα Διγενή

Σεμίνα Διγενή

Βασίλης Μπουζιώτης

Βασίλης Μπουζιώτης

Γιώργος Γεωργίου

Γιώργος Γεωργίου

Ιωσήφ Καλαμαράκης

Ιωσήφ Καλαμαράκης

Λιάνα Κανέλλη

Λιάνα Κανέλλη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Συνταξιούχος συνελήφθη επειδή τηλεφώνησε 24.000 φορές σε 2 χρόνια σε υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών τηλεφωνικής εταιρείας ΚΟΣΜΟΣ

Συνταξιούχος συνελήφθη επειδή τηλεφώνησε 24.000 φορές σε 2 χρόνια σε υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών τηλεφωνικής εταιρείας

9:37 3/12

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Copyright ©2019 RealNews All Rights Reserved