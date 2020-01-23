Ο Γ. Στάντζος στην εκπομπή του Γιώργου Χουδαλάκη (23-1-2020)

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
05:00-06:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
06:00-08:00 Γ. ΨΑΛΤΗΣ & ΣΤ. ΚΑΣΙΜΗ
08:00-10:00 Γ. ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ
10:00-11:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
11:00-12:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ
12:00-14:00 Μ. ΝΙΦΛΗΣ & Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
14:00-15:30 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ (Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & Ε. ΣΑΛΑΜΑΡΑ)
15:30-16:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
16:00-18:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18:00-20:00 Ν. ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & Μ. ΚΟΤΤΑΚΗΣ
20:00-22:00 Μ.ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ & Α. ΚΟΣΩΝΑΣ
22:00-00:00 ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ
00:00-05:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΒΙΘΗΣ
ΩΡΕΣ ΤΡΙΤΗ
05:00-06:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
06:00-08:00 Γ. ΨΑΛΤΗΣ & ΣΤ. ΚΑΣΙΜΗ
08:00-10:00 Γ. ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ
10:00-11:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
11:00-12:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ
12:00-14:00 Μ. ΝΙΦΛΗΣ & Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
14:00-15:30 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ (Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & Ε. ΣΑΛΑΜΑΡΑ)
15:30-16:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
16:00-18:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18:00-20:00 Ν. ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & Μ. ΚΟΤΤΑΚΗΣ
20:00-22:00 Μ.ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ & Α. ΚΟΣΩΝΑΣ
22:00-00:00 ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ
00:00-05:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΒΙΘΗΣ
ΩΡΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ
05:00-06:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
06:00-08:00 Γ. ΨΑΛΤΗΣ & ΣΤ. ΚΑΣΙΜΗ
08:00-10:00 Γ. ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ
10:00-11:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
11:00-12:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ
12:00-14:00 Μ. ΝΙΦΛΗΣ & Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
14:00-15:30 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ (Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & Ε. ΣΑΛΑΜΑΡΑ)
15:30-16:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
16:00-18:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18:00-20:00 Ν. ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & Μ. ΚΟΤΤΑΚΗΣ
20:00-22:00 Μ.ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ & Α. ΚΟΣΩΝΑΣ
22:00-00:00 ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ
00:00-05:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΒΙΘΗΣ
ΩΡΕΣ ΠΕΜΠΤΗ
05:00-06:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
06:00-08:00 Γ. ΨΑΛΤΗΣ & ΣΤ. ΚΑΣΙΜΗ
08:00-10:00 Γ. ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ
10:00-11:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
11:00-12:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ
12:00-14:00 Μ. ΝΙΦΛΗΣ & Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
14:00-15:30 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ (Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & Ε. ΣΑΛΑΜΑΡΑ)
15:30-16:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
16:00-18:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18:00-20:00 Ν. ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & Μ. ΚΟΤΤΑΚΗΣ
20:00-22:00 Μ.ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ & Α. ΚΟΣΩΝΑΣ
22:00-00:00 ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ
00:00-05:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΒΙΘΗΣ
ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
05:00-06:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
06:00-08:00 Γ. ΨΑΛΤΗΣ & ΣΤ. ΚΑΣΙΜΗ
08:00-10:00 Γ. ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ
10:00-11:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
11:00-12:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ
12:00-14:00 Μ. ΝΙΦΛΗΣ & Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
14:00-15:30 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ (Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & Ε. ΣΑΛΑΜΑΡΑ)
15:30-16:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
16:00-18:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18:00-20:00 Λ. ΚΑΝΕΛΛΗ
20:00-21:00 Μ. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ & Α. ΚΟΣΩΝΑΣ
21:00-22:00 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΤΑΘΑΚΟΥ
22:00-00:00 ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ
00:00-03:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
03:00-04:00 REAL MUSIC
ΩΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
04:00-06:00 ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ (E)
06:00-07:00 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΓΡΙΦΟΙ - Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (H)
07:00-09:00 Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
09:00-12:00 Γ. ΚΑΚΟΥΣΗΣ & Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
12:00-14:00 Γ. ΠΑΓΑΝΗΣ & Α. ΓΙΑΜΑΛΗ
14:00-16:00 Δ. ΜΑΡΚΟΣ
16:00-17:00 Β. ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ
17:00-19:00 Σ. ΔΙΓΕΝΗ
19:00-21:00 REAL SPORTS
21:00-00:00 RMG
00:00-01:00 TOP OF THE POPS (BBC) (H)
01:00-03:00 "ΝΥΧΤΑ ΜΕ 4 ΦΕΓΓΑΡΙΑ" - Γ. ΛΙΑΝΗΣ & Ν. ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ
03:00-04:00 REAL MUSIC
ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ
04:00-06:00 ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ (E)
06:00-07:00 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΓΡΙΦΟΙ - Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (H)
07:00-09:00 Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
09:00-12:00 Γ. ΚΑΚΟΥΣΗΣ & Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
12:00-14:00 Γ. ΠΑΓΑΝΗΣ & Α. ΓΙΑΜΑΛΗ
14:00-16:00 Π. ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ
16:00-17:00 Β. ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ
17:00-19:00 Γ. ΛΙΑΝΗΣ
19:00-22:00 REAL SPORTS
22:00-00:00 Θ. ΚΩΤΣΙΔΗΣ & Μ. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ
00:00-02:00 ΝΥΧΤΑ ΜΕ 4 ΦΕΓΓΑΡΙΑ (Ε)
02:00-05:00 REAL MUSIC
BBC Headlines: Δευτέρα - Παρασκευή 05:30, 07:30, 09:30, 11:30, 13:30
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
22/1/2020