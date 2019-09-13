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Ο Κ. Καραμανλής στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου (13-9-2019)

13:08

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13-09-2019 Κώστας Καραμανλής - Δελλατόλας

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Γιώργος Ψάλτης - Στεφανία Κασίμη

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Νίκος Μπογιόπουλος - Μανώλης Κοττάκης

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Ακαριαίος ο θάνατος του βρέφους από τα δόντια του ροτβάιλερ - Συγκλονίζει η κατάθεση της μάνας: Είχε στο στόμα του το μωρό ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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20:27 12/9

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